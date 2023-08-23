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【業績｜内房股】中國海外宏洋半年少賺3成　中期息削17%至5仙

股市 12:46 2023/08/23

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中國海外宏洋半年少賺3成　中期息削17%至5仙

中國海外宏洋 （00081） 公布，今年上半年純利17.2億元（人民幣，下同），按年倒退29.8%，相當於每股基本盈利48.3分。中國海外宏洋宣派中期股息5港仙，按年跌16.7%。以周三（23日）半日收市價3.25港元計，中國海外宏洋現價周息率為3.4厘。

期内，中國海外宏洋收入271.7億元，按年下跌8.8%。合約銷售額259.4億元，合約面積合共214.5萬平方米，與去年同期比較，分別升24.6%及7.7%。

公司上半年毛利率16.1%，按年跌2個百分點，中國海外宏洋解釋，上半年入賬項目的毛利較去年同期為低所致。

集團於內地多次以較低利率融資，上半年的加權平均融資成本為4.4%。截至6月底止，營運資金淨額676.8億元，去年底為674.4億元，而流動比率為1.7。

中國海外宏洋指出，當前多數城市限制性政策已取消，預計下半年政策會持續加力增強。隨著行業發展步入新的發展階段，城市間發展不平衡，房地產企業分化加速，頭部優質房企更具鞏固規模的優勢。

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記者：伍鍵文

港股 業績公布 中國海外 中國海外宏洋集團（00081）
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