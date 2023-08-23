【機迷熱話】復刻版經典遊戲機Atari 2600　11月正式上市　隨機附送10合1遊戲卡帶

經典遊戲主機廠商Atari在1977年所推出的遊戲機Atari 2600，當時風靡全球， 80年代初期更成為了制霸全美市場的主流遊戲主機。時隔超過40年後，Atari宣布與遊戲發行商Plaion合作，將Atari 2600以迷你版方式復刻推出，並稱為「Atari 2600+」，預計會在11月17日正式上市。

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是次登場的Atari 2600+，仿製Atari 2600的設計，機身尺寸則縮小至原版約80%。而且Atari 2600+更能夠對應Atari 2600和7800系列的遊戲，並且能夠插入實體遊戲卡帶。與舊版最大分別的是，Atari 2600+可支援HDMI輸出，玩家可以在電視機或顯示屏上遊玩。

售價方面，Atari 2600+為130美元（約1,020港元），並附送一個 CX40+手掣，如需另外加購手掣，每個則售25美元（約200港元），惟目前僅限美國地區客戶購買。另值得一提的是，購買Atari 2600+，將會隨機附送10合1遊戲卡帶，玩家可遊玩包括：《Adventure》、《Video Pinball》、《Missile Command》等經典遊戲。

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責任編輯：曾曉汶

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