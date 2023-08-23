▲ 【業績｜地產】嘉華國際中期溢利挫55％ 維持派息7仙

嘉華國際 （00173） 上半年營業額按年大跌42.5%至31億元，而溢利按年跌55.4%至4.8億元。集團已議決派發中期股息每股7仙，按年持平。

嘉華國際表示，上半年營業額主要來自香港嘉峯匯及嘉熙，蘇州嘉致峰與廣州嘉云匯的物業銷售，以及上海嘉華中心的租金收入。期內，集團已簽約之應佔銷售為40億元，已簽約但未確認之應佔銷售為186億元，預計自今年下半年起入賬。

香港方面，嘉華國際表示，隨著維港滙一期獲發滿意紙，其售出單位已於6月開始交付，並於本期內確認相關之應佔銷售。第二期及第三期之滿意紙也已於7月取得，其售出單位之交付工作亦隨即展開。集團其他項目的施工均如期進行。位於啟德發展區4A區2號的合營項目已於7月獲得預售許可證，其將與另一同區合營項目啟德海灣將視乎市場情況推售。

內地方面，位於上海的商業項目翡悅里亦於7月竣工，項目預租反應理想，預計年底前試業。集團其他項目的施工均如期進行。

集團表示，憑藉其財務資源，將繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，並適時補充土地儲備。

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編輯：姚卓然