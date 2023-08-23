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【業績｜體育用品股】特步上半年多賺12.7%　中期息升5.4%至13.7仙　專業運動分部首錄淨利潤

股市 12:18 2023/08/23

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特步 （01368） 上半年純利按年升12.7%至6.65億元（人民幣，下同），淨利潤率維持穩定於約10%。特步擬派中期息13.7港仙，按年升5.4%。

期內，收入按年升14.8%至65.2億元，主要收入來源大眾運動分部收入按年升10.9%至54.3億元。以蓋世威及帕拉丁為主的時尚運動分部收入上升18.9%至7.5億元，佔總收入的11.5%，索康尼及邁樂為主的專業運動分部的收入增長119.9%至3.4億元，佔總收入5.3%。專業運動分部亦首次錄得約900萬元的淨利潤。

上半年特步毛利率略升0.9個百分點至42.9%。

截至6月底止，集團於中國內地及海外共有6,443家主要由本集團授權分銷商經營的特步成人品牌店舖；特步兒童在中國內地共有1,588家主要由本 集團授權分銷商經營的門店。蓋世威在亞太地區（包括中國內地）有80間品牌店，帕拉丁在亞太地區（包括中國內地）有60間品牌店；索康尼及邁樂在中國內地分別有80間門店及5間門店。

特步指，在利息上升的情況下，美國和歐洲消費者減少在非必需品的支出，為時尚運動的海外業務前景蒙上陰霾。然而，蓋世威及帕拉丁在中國內地的強勁增長勢頭，增強了集團對該分部可持續發展的信心。集團將繼續加快在高線城市開店， 並根據品牌各自的特性調整產品結構。蓋世威將推出專業網球運動體育用品，以強調品牌的網球基因，而帕拉丁將推出反映年輕消費者喜好的產品。

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編輯：袁諾曦

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