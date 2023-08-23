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【業績︱醫藥股】石藥半年純利29.7億元人幣按年持平　中期息增4成至14港仙

股市 12:14 2023/08/23

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【業績︱醫藥股】石藥半年純利29.7億元人幣按年持平　中期息增4成至14港仙

石藥 （01093） 公布中期業績。石藥半年股東應佔溢利29.7億元（人民幣，下同），按年持平，股東應佔基本溢利為31.6億元，按年增加3%，每股盈利24.95分，派中期息14港仙，按年增加40%。石藥股價績前偏軟跌0.4%，報5.63元。

期內，石藥收入160.8億元，按年升3%，主要來自成藥業務推動。上半年成藥業務保持穩定增長，相關收入129.3億元，升5.2%。

毛利112.4億元，跌0.9%，毛利率下降2.7個百分點至69.9%，主要由於收入結構變化及維生素C產品銷售價格下降所致。

上半年研發費用達23億元，增加22.3%，約佔成藥業務收入的17.8%。目前約60個重點在研藥物已進入臨床或申報階段，其中8個已遞交上市申請，16個處於註冊臨床或即將遞交上市申請的階段。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 石藥集團（01093）
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