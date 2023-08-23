【券商點睇】估值反映極悲觀風險預期 農行息差有望築底平穩

申萬宏源報告指出，農業銀行（01288）的存款成本為四大行中最低，同時貸款定價也受益於更高的縣域金融佔比，支撐相對更優的息差水平。其中，2022年農行存款成本為1.7%，過去五年平均低於四大行平均水平約0.04個百分點，盡管受定期化影響，存款成本邊際有所抬升，但仍為四大行最低。

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該行預期，中國經濟穩步復甦，加上人行在第二季貨幣政策報告中明確提及合理看待銀行利潤水平，當前築底的貸款利率已然是「下有底」，伴隨實體需求緩慢修復，依然可以靜待貸款定價底部回暖。下一階段，隨着存款利率下調的紅利充分釋放後，息差有望實現降幅再度收斂、築底平穩。

申萬宏源又表示，第一季農行不良率按季持平至1.37%，處於歷史低位。從不良先行指標來看，2022年關注率按年下降0.02個百分點至1.46%、逾期率較2021年持平至1.08%，均處於2013年以來最優水平。在此基礎上，2021年以來農行撥備覆蓋率始終維持在300%以上，穩居四大行最高水平。

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該行指出，農行為縣域優勢突出的國有大行，其低估值、高股息更有望在近期政策催化中收獲中長期增量資金青睞。當前股價對應2023年市帳率僅約0.34倍，若假設派息比率按年持平，對應股息率高達9.5厘，估值隱含不良率已反映過度悲觀風險預期，給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛