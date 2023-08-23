▲ 【業績｜大新系】大新銀行半年僅多賺1% 中期息11仙、按年增10% 母公司大新金融中期息增9%至36仙

大新銀行 （02356） 公布，上半年純利11.1億元，按年增1.1%，因信貸減值虧損之減少大部分被聯營公司重慶銀行 （01963） 投資之較高減值撥備支出所抵銷。大新銀行宣派中期股息每股11仙，按年增10%。

該行上半年應佔聯營公司重慶銀行之業績為4.3億元，按年跌5.2%，而重慶銀行投資的減值虧損為2.3億元，按年擴大66.9%。

淨服務費及佣金收入按年跌 跟泰禾分銷協議終止有關

上半年，大新銀行除稅前溢利12.1億元，按年跌3.7%。期內淨利息收入受較高淨息差帶動而按年增12.3%，淨服務費及佣金收入則按年跌21.6%，淨交易收入按年跌93.1%至645.1萬元。扣除減值虧損前之營運溢利按年跌6.3%至11.6億元。期內信貸減值虧損1.6億元，按年收窄48.6%，主要是實施審慎信貸風險管理及經濟環境改善。

該行截至6月底，普通股權一級資本比率15.6%，按年升1.5個百分點。上半年流動性維持比率62.5%，按年增17.2個百分點。 上半年淨息差在較高之資產收益率及審慎管理資金成本支持下，升至1.93%，按年增19個基點；貸款對存款比率68%，按年增1.1個百分點。

該行指，上半年貸款增長持續疲弱，較去年底升2%。利率迅速上調抑遏按揭貸款及企業借貸需求。淨服務費及佣金收入按年跌22%，主要由於投資及證券交易收入減少，以及由於與泰禾訂立之香港及澳門分銷協議於去年下半年終止因而並無銀行保險費收入之攤分入帳所致。其他非利息收入（包括交易收入）下跌64%，主要由於資金掉期支出增加。

集團預期貸款需求將繼續受到高息環境影響，預期投資情緒及貸款需求將維持低迷。料今年下半年的減值支出整體受控。惟若經濟增長放緩，若干下行風險仍然存在。隨着聯儲局上調美國息率，香港於上半年加息，集團預期下半年之加幅將減少。

大新金融半年多賺9%

母公司大新金融 （00440） 半年純利9.2億元，按年增9.4%，宣派中期股息每股36仙，按年增9.1%。

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編輯：胡學能