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【專家點睇】外圍因素呈現趨勢性變化 連平：人民幣9月或見轉機

股樓投資 12:10 2023/08/23

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植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，這一輪人民幣貶值持續多久，視乎內外部因素的變化。第一，取決於美國貨幣政策，很有可能會在9月出現明顯變化，比如不再有進一步加息的訊號，或者即使加息，也是最後一次。所以，9月份是一個重要節點，美國貨幣政策有可能會出現趨勢性變化。

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第二，美國政府發債情況。第三季發債規模較大，如果9月發完，10月相對力度就要減弱一些。這兩個因素綜合起來，可能相應減緩美元走強力度，美滙指數甚至會出現一些調整。從國內經濟來看，第三季是經濟運行壓力比較大的一個季度，包括投資不可能再有更大幅度增長，出口可能還會負增長，對經濟產生壓力，也不利於人民幣穩定。

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連平指出，很可能在進入9月份之後，影響滙率的主要因素會發生一些改變，使得這一輪人民幣貶值壓力有所減緩。目前，美元存款利率較高，前一陣子國內一年期美元存款利率甚至達到5厘，之後有所回落，但依然接近3至4厘區間。不過，要注意未來有可能會出現一些滙率風險，即美元出現貶值。

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責任編輯：林衛

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