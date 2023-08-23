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【券商點睇】業績優於行業水平 福耀玻璃受惠汽車智能化潮流

股樓投資 12:08 2023/08/23

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安信國際報告表示，福耀玻璃（03606）借產能利用率提升以及產品結構優化，業務表現大幅好於行業，市場佔有率持續保持第一。另高附加值產品佔比提升的同時，也帶動整體玻璃產品單價。 在新能源車智能化的潮流下，對於多功能玻璃產品需求將保持強勁，預計高附加值玻璃產品將會保持較高速的提升速度，進一步帶動公司產品單價，為公司帶來結構化機會。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

上半年，公司來自美國市場的收入按年增長6.9%。此外，公司在美投資的3億美元助力美國工廠未來釋放40萬輛車的產能，以滿足未來美國汽車市場新能源車快速增長的需求。新建成產綫將提升大天幕天窗等高附加值玻璃的產能，預計落成後將為福耀美國公司貢獻4.5億美金的收入。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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安信國際指出，由於浮法玻璃成本端的壓力，使得第一季毛利水平有所承壓，但在第二季以及預計第三季壓力逐步釋放，毛利水平按季改善。加上，新能源汽車智能化電動化潮流，推動福耀玻璃的產品結構加速優化，高附加值產品滲透率提升，帶動公司產品單價水平提升。

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責任編輯：林衛

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福耀玻璃（03606） 港股 中國

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