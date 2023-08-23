【內房危機】內地官媒：「房住不炒」定位不會改變　內房逐步進入總量略減軌道

▲ 【內房危機】內地官媒：「房住不炒」定位不會改變

內地房地產市場仍處於深度調整中，一些城市的房地產市場仍存下行壓力，內地官方媒體《經濟日報》發表文章指，「房住不炒」沒有過時，直言是促進房地產市場平穩健康發展的一項總原則，不應也不會改變，須長期堅持。

文章提到，實際上，中國房地產業將逐步進入總量略減，平穩發展的軌道。在很多城市，供需基本平衡，甚至供大於求的情況下，已經不具備過快上漲的基礎。

居民六成財富押在住房上 內房邁新發展模式

文章亦指，促進房地產市場平穩健康發展十分必要。房地產的相關貸款佔銀行信貸的40%，房地產的相關收入佔地方綜合財力的50%，居民財富60%在住房上，可謂牽一發動全身。

房地產業在過快上漲階段存在「高槓桿、高負債、高周轉」特點，「三高」模式讓市場規模快速擴張，存在很大弊端。目前房地產行業在逐步進入新階段時，處於調整階段的房地產行業正在修正過去存在的問題，探索房地產健康發展新模式。

在堅持「房住不炒」定位的同時，中國亦加快構建多層次住房供應體系，明確了住房保障的頂層設計，以公租房、保障性租賃住房、共有產權住房為重點推進保障性住房建設。特別是發展保障性租賃住房，各地出台相關規劃，旨在更好解決新市民、青年人的居住問題。租購同權正在慢慢實現，以學區房名義炒作房價的問題，也正在通過教育資源均等化的實現逐步改變。住有所居，且更加宜居，定會更好實現。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【內房危機】法外貿：內房困局須數年吸收過剩產能 中國需制定影子銀行應對措施

【內銀減息】官媒：商業銀行存款利率將有下一輪下調

【恒大危機】分析：中國或需接管民營內房1萬億美元不良資產

編輯：姚卓然