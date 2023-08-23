  • 33°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

他信返泰國入獄首晚 因健康問題移送醫院

環球社會熱點 12:03 2023/08/23

分享：

分享：

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）周二（22日）結束流亡返回泰國，即因3項貪腐罪名被判處8年監禁。他信入獄首晚因健康問題，獲當局由曼谷監獄移送至醫院診治。

他信結束15年流亡返抵泰國 被判囚8年（第二版） 【下一頁】

泰國懲教部門周三（23日）發表聲明指，74歲的他信因胸口痛和高血壓等健康問題，而監獄沒有足夠醫療設備為他信治療心臟病，連夜將他信送往醫院治療。

泰媒《曼谷郵報》指，他信入獄期間還押監獄的醫療病房。獄方容許他信入住的私人房，讓他信有適當空間與探監的親友及政治人物會面，房內有風扇而無冷氣。

監獄醫生為他信做身體檢查，發現他信患有四種慢性疾病，包括心臟及肺部健康問題，當局會密切監視他信狀況。

點擊圖片放大
+7
+6

泰憲法法院駁回 前進黨促審視國會阻皮塔再選總理決定（第二版） 【下一頁】

另外，他信入獄首日已有資格申請泰王特赦，提交文件後將交由懲教部門委員會審議，再發送給司法部和總理，然後轉交給泰王考慮。

他信申請特赦的程序需時約一至兩個月，具體取決於其提交的文件和王室酌情權。如他信今次不獲特赦，必須等待兩年才能再次尋求特赦。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

為泰黨聯手泰自豪黨 合組聯合政府
2023/08/08
為泰黨聯手泰自豪黨 合組聯合政府
泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷
2023/08/03
泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷
為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨
2023/08/02
為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨
他信料下月10日返回泰國 獲幼女發文賀74歲生日
2023/07/26
他信料下月10日返回泰國 獲幼女發文賀74歲生日
皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理
2023/07/19
皮塔倘再失敗 為泰黨料提名地產大亨選泰國總理

你可能感興趣

為泰黨聯手泰自豪黨 合組聯合政府
13:05 2023/08/08
為泰黨聯手泰自豪黨 合組聯合政府
泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷
17:18 2023/08/03
泰國國會延後投票 總理人選仍未定斷
為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨
19:03 2023/08/02
為泰黨提名地產大亨角逐總理 執政聯盟排除前進黨
地緣政治 選舉 他信 泰國 曼谷 英拉

上一篇文章

加財長自稱無車一族 被揭超速遭罰逾1500元

下一篇文章

【俄烏戰爭】烏稱將取東南戰略要點 莫斯科中心再遇襲（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款