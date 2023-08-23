他信返泰國入獄首晚 因健康問題移送醫院

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）周二（22日）結束流亡返回泰國，即因3項貪腐罪名被判處8年監禁。他信入獄首晚因健康問題，獲當局由曼谷監獄移送至醫院診治。

他信結束15年流亡返抵泰國 被判囚8年（第二版） 【下一頁】

泰國懲教部門周三（23日）發表聲明指，74歲的他信因胸口痛和高血壓等健康問題，而監獄沒有足夠醫療設備為他信治療心臟病，連夜將他信送往醫院治療。

泰媒《曼谷郵報》指，他信入獄期間還押監獄的醫療病房。獄方容許他信入住的私人房，讓他信有適當空間與探監的親友及政治人物會面，房內有風扇而無冷氣。

監獄醫生為他信做身體檢查，發現他信患有四種慢性疾病，包括心臟及肺部健康問題，當局會密切監視他信狀況。

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另外，他信入獄首日已有資格申請泰王特赦，提交文件後將交由懲教部門委員會審議，再發送給司法部和總理，然後轉交給泰王考慮。

他信申請特赦的程序需時約一至兩個月，具體取決於其提交的文件和王室酌情權。如他信今次不獲特赦，必須等待兩年才能再次尋求特赦。

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責任編輯：鄭錦玲