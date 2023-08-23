▲ 【內房危機】法外貿：內房困局須數年吸收過剩產能 中國需制定影子銀行應對措施

內地樓市困局下，中國多項經濟數據都明顯轉弱，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero）指出，從國際間歷史經驗，房地產泡沫破裂從來不是孤立的事件，而中國屬於外部債權國，反映地產行業是以國內儲蓄來融資。這意味中國出現國際收支危機風險非常低，但不容忽視對金融體系、「影子銀行」的衝擊，中國必須制定計劃在銀行出現擠提、不信任時進行干預。

法外貿指，地產泡沫破裂帶來的結構性後果 – 例如經濟增速放緩和通縮壓力 – 無法避免，而當務之急是，中國政策制定者應該關注減少可能會對金融部門產生的外溢效應，進行壓制系統性風險。等待的時間越長，可能需要的成本就越高。

放寬「三條紅線」作用有限 須數年吸收過剩產能

法外貿指出，從房地產固定資產投資以雙位數下跌下，已循價格管道反映在消費者物價，下一步問題是制定政策妥善處理房地產過剩供應的痛苦。

該行指出，目前中國內地已變相放寬「三條紅線」政策，但目前需求大減，發展商都不願更多投資、加槓桿，令放寬政策都難以帶來起動作用，並料可能需要數年的時間才能完全吸收房地產過剩的產能。

為停止惡性循環，中國政策制定者可能需要更加關注有機會復蘇的因素 – 譬如房地產市場的情緒 – 但不要試圖逆勢而行，房價放緩就是趨勢之一。事實上，中國人口總數出現下降，平均家庭規模已經非常低，無法再縮小了。中國也未採取開放移民以緩解人口挑戰的策略。

從恒大到碧桂園 「影子銀行」亦見告急

法外貿續指，中國恒大 （03333） 2021年違約時，碧桂園 （02007） 資產負債表仍管理好，甚至被視為「優等生」，但近期都出現巨額虧損和流動性危機，反映內房困局的傳導能力和系統性風險。

除了同行受累，金融體系無疑是另一傳導管道，內房發展商除了發行債券、向銀行貸款，也會安排發行理財產品這類「影子銀行」來獲得資金，而理財產品最近更變更普遍，中融信託最新出現產品逾期兌付，揭開了房地產困境和影子銀行之間的危險聯繫。

該行指出：

不同於經濟增長和通縮壓力，金融穩定性風險來得更快、影響更廣，其中許多風險難以控制。出於這個原因，中國新成立的監管機構（擁有更廣泛的權力）必須制定一項計畫，準備在銀行體系發生存款擠兌或其他形式的不信任時對系統進行干預。這也可能適用於金融體系的其他部分 – 例如最後的貸款人難以 直接干預的情況下，特別是影子銀行。

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編輯：麥德銘