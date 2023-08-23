【內銀減息】官媒：商業銀行存款利率或會再下調

▲ 【內銀減息】官媒：商業銀行存款利率將有下一輪下調

中國本周下調1年期貨幣市場報價利率（LPR）10個點子，官媒《中國證券報》最新報道指，內地商業銀行為保持合理息差，存款利率可能迎來新一輪下調。分析稱，考慮到商業銀行淨息差續壓，控制銀行體系負債成本勢在必行，且較為迫切。

據國家金融監管總局數據，第二季內地商業銀行淨息差為1.74%，降至近年來低位。

年內，內地銀行屢調低境內存款利率，3年期、5年期等較長年期的定期利率都跌穿3厘，大型國有銀行的5年期定存掛牌存率更只有2.5厘。

生息資產的收益「易下難上」

報道稱，商業銀行「生息資產」的收益率「易下難上」，令淨息差受壓，而近期再下調LPR，勢將引導企業和居民融資成本再有下調的空間。人行數據顯示，6月企業貸款加權平均利率為3.95%，按年降0.21個百分點，為歷史低位。

與此同時，儘管商業銀行在年内實施多種措施降「計息負債」成本，包括降協定和通知存款自律上限、國有和部分股份行再度下調掛牌存款利率，惟相較「生息資產」收益率的跌幅，存款成本的下降速度明顯較慢。

有分析指，一般存款利率雖然早前有所下調，但主要針對新增存款，存量存款利率並未全面下調，加上居民消費需求還有待恢復，存款定期化趨勢仍在。

值得留意的是，人行在近期發布的《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》提出，商業銀行維持穩健經營、防範金融風險，需保持合理利潤和淨息差水平。

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記者：伍鍵文