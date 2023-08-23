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【大行報告|1024】一文看清大行點評快手　滙豐研究：收入結構轉變助毛利率持續上升

股市 12:01 2023/08/23

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快手科技 （01024） 首次錄得季度盈利，次季淨利潤14.8億元（人民幣，下同），去年同期錄得淨虧損約31.8億元；經調整純利26.9億元，去年同期蝕13.1億元。大行普遍唱好快手，認為廣告業務強勁勢頭持續，加上自家電商平台的推出，令快手未來具潛在盈利上調空間。

快手今早股價先跌後升，半日升1.4%，暫報63.35元。

大摩：快手未來具潛在盈利上調空間

摩根士丹利表示，在快手發盈喜後，對快手第二季表現不感到意外，由於快手自去年第四季起業績均勝預期，受惠於生態系統持續經營改善，以及於今年下半年推出自家電商平台，認為快手未來具潛在盈利上調空間。

廣告業務方面，該行指，閉環廣告一直是快手廣告業務的關鍵驅動力，過去幾個季度的增長速度超過了GMV，預期這個勢頭將會持續至今年下半年，主因其投資回報率策略、更多元的品牌廣告組合和流量更佳。

大摩維持快手目標價85元，評級為「增持」。

高盛：調升快手目標價1%至91元

高盛表示，對快手今年至2025年的收入預測大致維持不變，因為強勁的廣告業務將會抵銷疲弱的直播業務，甜而，該行調升了快手今明兩年淨利潤率預測3個百分點及1個百分點，至7%及10%，但保持2025年淨利潤率預測為13%。

該行亦預期，快手的非電商廣告業務將會進一步加快，料在第三季按年升14%。

高盛略為調升快手目標價，由90元升至91元，重申「買入」評級，主因在廣告和直播領域的市場份額不斷增長、盈利改善能力快於預期，以及指引勝預期為市場展示上行空間。

滙豐研究：快手收入結構轉變助毛利率持續上升

滙豐研究指，有利的收入結構轉變應會提高快手的利潤率和收益。高利潤的廣告和電商業務貢獻強勁、收入分成及流量維護優化，將持續令毛利率改善。因此，該行將今年毛利率預測上調2個百分點，但下調收入預測1%，主因預期直播業務的收入將會於第四季放緩。

滙豐研究又指，集團次季業績較預期好，並有更多因素推動利潤率擴張，應該會提振投資者的信心，估值亦具吸引力。該行將快手目標價由87元調升至90元，評維持續「買入」。

該行預計集團第三季收入按年增20%，又料廣告、電商及其他、和直播業務的收入將分別升25%、35%及8%，並預期經調整淨利潤率為9.6%。

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編輯：袁諾曦

港股 快手—W（01024）
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