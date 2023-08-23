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【5G網絡】南韓電訊商SK Telecom承認　5G發展不似預期致消費者失望

科技 11:33 2023/08/23

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5G網絡初登場時，被視為可以推動自動駕駛、無人航空裝置、擴充現實和數碼雙胞胎等的推動者，但多年過去，相關應用仍然未見普及。在今年5月因宣稱用戶在5G可以體驗到20Gbps相關服務，但卻被揭發平均速度只有0.8Gbps，而遭到重罰的南韓電訊商龍頭SK電信（SK Telecom），就發表白皮書，坦承多年來5G發展的失敗。

【可持續發展】企業借助5G網絡 　平衡數碼轉型與碳排放

【5G技術】華為孟晚舟：5G投入商業應用比預期困難

SK Telecom最新發表的《5G 經驗教訓、6G 關鍵要求、6G 網絡演進和 6G 頻譜》白皮書提到，5G被視為自動駕駛、無人機、擴充現實等技術的推動者及關鍵，但因「設備外形因素限制、設備和服務技術不成熟、市場需求過低、以及政策/監管問題」等的綜合因素，導致5G發展失敗。

SK Telecom坦承，聯合國國際標準化組織ITU-R為5G制定的部分目標已經實現，但技術商業部署4年後，許多目標仍未完成，而這些目標短時間內是無法實現的。同時，消費者因最初的過度宣傳，而出現「期望過高」的情況。

但相關情況，也未有影響SK Telecom發展6G網絡的決心。白皮書提到，目前6G已經在開發中，預計將於2030年推出。SK Telecom也強調，將會從5G的經驗中，找出發展6G網絡時可以借鑑的地方，例如將會在推出6G網絡產品和服務，管理外界的期望，並確保服務品質高於或等於現有服務。

【5G普及】香港電訊光纖網絡接達南丫島　村民6月底首嘗高速家居光纖上網

責任編輯：曾曉汶

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