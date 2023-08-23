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普京指金磚五國經濟關係 去美元化進程不可逆轉

環球社會熱點 11:02 2023/08/23

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金磚五國（BRICS）領袖正於南非約翰內斯堡開會，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）形容，金磚五國之間經濟關係的去美元化進程不可逆轉。

拜登出席G20峰會 賀錦麗代去東盟會議 【下一頁】

由於國際刑事法院（ICC）今年初向普京發出一項拘捕令，指控他涉嫌參與綁架烏克蘭兒童而犯有戰爭罪，普京今次以視像形式出席會議。

普京演説期間提到，美元在客觀且不可逆轉的去美元化過程中，逐漸喪失其全球地位。他又指金磚五國成員正尋求互相交易時，減少依賴美元，指去美元化過程取得動力。

他也指金磚五國正成為新的全球經濟領導者，他們在全球的國內生產總值（GDP）中的累計份額已達到26%。

拜登訪夏威夷災區亂比喻惹批評 災民舉中指「歡迎」 【下一頁】

普京聲稱如果按購買力平價來衡量，金磚五國佔全球經濟的31%，已超越佔30%的七國集團（G7）。

普京指金磚五國應成為全球主流貿易集團，又批評西方制裁措施導致環球市場波動。

不過巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）堅稱，金磚五國的目標並非與西方競爭，無意成為G7、二十國集團（G20）或美國的對立面，只為組織起來。

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責任編輯：鄭錦玲

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