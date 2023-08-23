  • 33°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 12:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜2020】安踏績後大彈一成　美銀：料9月可錄銷售復甦、10月投資者日或成催化劑

股市 11:22 2023/08/23

分享：

分享：

【大行報告｜2020】安踏績後大彈一成　美銀：料9月可錄銷售復甦、10月投資者日或成催化劑

安踏體育 （02020） 股價績後向好，大彈一成。公司上半年純利增加32.3%至47.5億元人民幣，中期息增32.2%至每股82港仙。市場看好安踏的經營能力，面對近月銷售疲弱，但大行對下半年的看法仍是好壞參半。

美銀指，安踏年初至今累跌23%，反映市場對銷售疲弱的憂慮，但現重申對安踏「買入」評級，認為公司盈利增長好於同業，而Amer又將於未來數年潛在上市。再者，安踏將10月17日舉行投資者日，該行預料這將為短期催化劑，並提供更多中期前景。

由於今個月安踏股價已累跌13%，相信9月可錄得銷售復甦，料有助提振股價，維持127.5元目標價。

花旗：下半年收入增長不明朗

花旗表示，安踏純利超預期，特別是FILA的經營利潤率按年升7個百分點至29.7%。管理層預料FILA的經營利潤率下半年會按半年下跌，但預計今年全年達25%至30%，而安踏主品牌的利潤率則維持在約21%水平。

該行表示，雖然公司維持今年全年銷售增長達10%至20%，可是在7、8月零售持續疲弱之下，加上上半年僅錄單位數升幅，管理層亦認同要達成全年目標有難度。基於上述條件，該行認為下半年收入增長不明朗，盈利亦料現溫和增長，並錄得按半年較低的稅前利潤率，予「買入」評級，目標價為107.8元。

瑞銀：有效控制經營成本、目標價升至118元

瑞銀認為，收入符合預期，受惠有效控制經營成本，純利勝於預期。而管理層指，安踏主品牌、FILA、其他品牌的理想經營利潤率分別為20至25%、25至30%、及25至30%。

即使近期銷售受壓，7、8月的銷情與5、6月相近，並較1至4月為弱，但管理層仍維持安踏品牌及FILA今年銷售增長指引各介乎10%至20%，並將其他品牌包括Descente及Kolon增長指引由30%上調至40%。該行表示，將公司在2023年至25年每股盈測上調5%至8%，並將其目標價由113元上調至118元，維持「買入」評級。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【業績│體育用品】安踏高開近6%　半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙　FILA經營溢利率升至30%

【大行報告】滙豐研究上調安踏全年業績預測　惟削目標價28%至103.3元

【大行報告】安踏遭大華繼顯削目標價7%　憂7月銷售未達標觸發新一輪下調預測

編輯：姚卓然

FILA 港股 目標價 零售 安踏體育（02020） 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款