▲ 【大行報告｜2020】安踏績後大彈一成 美銀：料9月可錄銷售復甦、10月投資者日或成催化劑

安踏體育 （02020） 股價績後向好，大彈一成。公司上半年純利增加32.3%至47.5億元人民幣，中期息增32.2%至每股82港仙。市場看好安踏的經營能力，面對近月銷售疲弱，但大行對下半年的看法仍是好壞參半。

美銀指，安踏年初至今累跌23%，反映市場對銷售疲弱的憂慮，但現重申對安踏「買入」評級，認為公司盈利增長好於同業，而Amer又將於未來數年潛在上市。再者，安踏將10月17日舉行投資者日，該行預料這將為短期催化劑，並提供更多中期前景。

由於今個月安踏股價已累跌13%，相信9月可錄得銷售復甦，料有助提振股價，維持127.5元目標價。

花旗：下半年收入增長不明朗

花旗表示，安踏純利超預期，特別是FILA的經營利潤率按年升7個百分點至29.7%。管理層預料FILA的經營利潤率下半年會按半年下跌，但預計今年全年達25%至30%，而安踏主品牌的利潤率則維持在約21%水平。

該行表示，雖然公司維持今年全年銷售增長達10%至20%，可是在7、8月零售持續疲弱之下，加上上半年僅錄單位數升幅，管理層亦認同要達成全年目標有難度。基於上述條件，該行認為下半年收入增長不明朗，盈利亦料現溫和增長，並錄得按半年較低的稅前利潤率，予「買入」評級，目標價為107.8元。

瑞銀：有效控制經營成本、目標價升至118元

瑞銀認為，收入符合預期，受惠有效控制經營成本，純利勝於預期。而管理層指，安踏主品牌、FILA、其他品牌的理想經營利潤率分別為20至25%、25至30%、及25至30%。

即使近期銷售受壓，7、8月的銷情與5、6月相近，並較1至4月為弱，但管理層仍維持安踏品牌及FILA今年銷售增長指引各介乎10%至20%，並將其他品牌包括Descente及Kolon增長指引由30%上調至40%。該行表示，將公司在2023年至25年每股盈測上調5%至8%，並將其目標價由113元上調至118元，維持「買入」評級。

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編輯：姚卓然