拜登出席G20峰會 賀錦麗代去東盟會議

美國總統拜登（Joe Biden）將於9月初，前往印度參與二十國集團（G20）峰會。早前有傳他行前會出席東盟（ASEAN）會議，白宮最終宣布改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）代為出席。

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白宮國家安全顧沙利文（Jake Sullivan）周二（22日）宣布，拜登如期在9月7日至10日，參與在印度舉行的G20峰會。沙利文強調，拜登此行重申美國對G20作為全球經濟合作重要論壇，以及美國將在2026年主辦峰會的承諾。

沙利文指下月舉行的峰會上，G20領袖將集中商討氣候變化及俄烏戰爭等問題。沙利文稱拜登將與各國領袖討論，如何加強如世界銀行等多邊開發銀行的能力，更好打擊全球貧窮，以及應對各國面臨的經濟過渡性挑戰。

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早前有傳，拜登不會在G20峰會前參與ASEAN會議。沙利文表示，美方將由賀錦麗代表出席。被問及拜登缺席會否影響美國協助有關地區面對中國崛起的挑戰，沙利文解釋美國早已在2021年起已積極參與亞太區域事務。

沙利文指出，拜登任內參與的印太地區事務及承諾遠超其他美國前任總統及其他世界領袖，並指拜登上周剛在大衛營（Camp David）接待日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅。

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責任編輯：吳漢培