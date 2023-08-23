【疫後經濟】8成疫後社企對前景樂觀　惟通脹、現金流仍困擾

香港社會企業總會公布2023年新冠疫後社企業界營運狀況調查結果。結果顯示普遍社企在疫後平均生意額都有上升，近三分之二對今年的銷售樂觀，但復常動力不足、經營成本上升、現金流不足等不穩定因素也讓社企感到憂慮。

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調查在7月上旬舉行，共收回122份有效問卷，約佔全港社企數目的2成，聘用的僱員總數接近1,000名。受訪社企的業務廣泛，零售業及餐飲業各佔3成，服務業佔2成，其他行業包括教育及培訓、健康護理服務則佔近2成。

調查顯示，社企對疫後前景大致正面，但未許樂觀。疫後接近八成的受訪單位表示平均生意額有上升，甚至有近兩成表示生意額上升三成以上，當中包括零售業（95%）及餐飲業（82%）。然而近6成社企生意的上升幅度只有1至2成，反映生意復常的動力仍然不足。至於認為平均生意額维持不變的有約7%，另有一成半的社企表示生意仍然未能復常，尤其是教育及培訓業（24%）。

今年比上年有更多社企對整年的銷售預持正面的看法，有些正面（57%）和非常正面（7%）合共近三分之二。解除防疫限制後的營運狀況最顯著的改變是市民消費意慾上升和訂單增加。但回覆也顯示了社企對復甦的不確定性感到擔憂，四分之一受訪社企回覆經營成本上升及招聘人手應付業務生意增加也有困難，一成半受訪社企指本地消費力外流的影響也很大。

現金流方面，社企整體現金流比去年有改善，現金流少於六個月的社企由54%減至40%，然而仍有16％社企表達疫後只有少於三個月現金流，情況令人憂慮。

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本報記者：李智賢

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