  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】SIA：華為製造影子網絡可繞過美國制裁　美商務部正監控事態發展

股市 10:06 2023/08/23

分享：

分享：

【芯片大戰】SIA：華為製造影子網絡可繞過美國制裁　美商務部正監控事態發展

總部位於華盛頓的半導體行業協會（SIA）表示，華為正在中國各地興建一系列秘密半導體製造設施，而這個影子製造網絡可讓公司繞過美國的制裁。商務部的工業和安全局在回應時表示，當局正在監控事態發展，並準備在必要時採取行動。

彭博報道，從SIA向成員提供的演示文稿得悉，華為至少收購了兩家現有工廠，並正在興建至少三座工廠。同時，該協會又指華為去年開始涉足芯片生產，並從政府及總部所在的深圳獲得了約300億美元的國家資金。

美國商務部於2019年將華為列入實體名單，最終禁止華為在幾乎所有情況下與美國公司合作。如果華為如SIA所指，以其他公司的名義建設和購買設施而不披露其參與情況，那麼華為或許能夠繞過這些限制，間接購買美國芯片製造設備和其他原來被禁止的供應品。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【華為手機】華為據報年底重返5G手機市場　傳用自家半導體設計工具、配合中芯工藝取得5G芯片

【華為業績】華為上半年收入按年升3.1%　淨利潤率為15%

【NVDA】憂慮將實施新出口管制　百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片

編輯：姚卓然

華為 地緣政治 科技產品 科技戰 貿易戰 人工智能 市場拓展 外交 制裁 中華人民共和國商務部
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜生科股】三葉草生物升近6%　半年轉賺6.5億元人幣、預料新冠疫苗銷售貢獻微　CEO梁果擬斥200萬增持股份

下一篇文章

【百度業績】百度升近5%　次季盈收同勝預期　李彥宏：許多行業廣告穩步復甦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款