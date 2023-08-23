▲ 【芯片大戰】SIA：華為製造影子網絡可繞過美國制裁 美商務部正監控事態發展

總部位於華盛頓的半導體行業協會（SIA）表示，華為正在中國各地興建一系列秘密半導體製造設施，而這個影子製造網絡可讓公司繞過美國的制裁。商務部的工業和安全局在回應時表示，當局正在監控事態發展，並準備在必要時採取行動。

彭博報道，從SIA向成員提供的演示文稿得悉，華為至少收購了兩家現有工廠，並正在興建至少三座工廠。同時，該協會又指華為去年開始涉足芯片生產，並從政府及總部所在的深圳獲得了約300億美元的國家資金。

美國商務部於2019年將華為列入實體名單，最終禁止華為在幾乎所有情況下與美國公司合作。如果華為如SIA所指，以其他公司的名義建設和購買設施而不披露其參與情況，那麼華為或許能夠繞過這些限制，間接購買美國芯片製造設備和其他原來被禁止的供應品。

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編輯：姚卓然