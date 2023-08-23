▲ 【電視廣播TVB】電視廣播與騰訊視頻簽署合作框架協議 股價升逾2%

TVB電視廣播 （00511） 公布，全資附屬公司77工作室與騰訊視頻旗下企鵝影視簽署合作框架協議，就影視劇集聯合製作及授權展開深度合作，發揮雙方優勢，進一步拓展港產電視劇場新渠道。電視廣播高開2.2%，開報4.1元。

根據協議，77工作室將攜手企鵝影視共同推進四部定制劇，包括經典IP劇集的第四部《巾幗梟雄之懸崖》、聚焦大灣區企業家風雲的《企業強人》、大型警匪劇集《反黑英雄》以及懸疑推理偵探劇集《刑偵12》。

此外，TVB將提供2000集的經典庫存劇集予企鵝影視，包括多部經典武俠劇，在騰訊視頻上播放。

電視廣播指，隨著港產電視劇在内地的受歡迎程度顯著增加而帶來的積極前景需求，TVB將發揮資源和基礎優勢，攜手騰訊視頻，進一步把具有TVB特色的劇集透過騰訊視頻帶給内地龐大的觀眾群，實現雙贏。未來將繼續發掘新的渠道，將港產劇集傳揚到更廣闊的大中華市場。

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責任編輯︰梁浩碩