▲ 【新股IPO】Arm在招股書上用3500多字闡述中國風險 未能估計拜登限投令影響

軟銀集團旗下芯片設計公司Arm遞交了上市申請，有可能成為今年最大規模的IPO，而在招股說明書中，Arm用了3500多字解釋在中國所面臨的風險。

中國市場對Arm意義重大，約佔其營收的四分之一。在長達330頁的IPO招股說明書中，Arm在關於風險的章節中列舉了在中國面臨的挑戰，例如公司在中國業務集中，「容易受到涉及中國的經濟政治風險影響」；經濟持續下行；與英美政治摩擦加劇，Arm China的產品出口將進一步受到限制或禁止；可能會完全失去對中國子公司Arm China的控制。

Arm上市申請文件亦提到，公司依賴與Arm China的商業關係進入中國市場，如果這種商業關係不再存在或惡化，公司在中國市場的競爭力可能受到重大不利影響。

同時，就美國總統拜登於8月9日公布的行政命令，Arm直言，目前該禁令距離生效日子仍有一段時間，相信並無即時效果。不過，雖然公司相信該禁令有機會影響到其中國客戶、供應商、Arm China及與中國相關業務，但由於該禁令的範圍、細則仍具不確定性，因此無法估計其衝擊。

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編輯：姚卓然