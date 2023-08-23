【港股市況】百度績後升半成　安踏大升一成　恒指低開28點後轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨止跌反彈後，恒指今早輕微低開。百度 （09888） 績後升逾1%，快手 （01024） 升0.2%，安踏 （02020） 造好升逾5%，恒指低開28點，開報17762點，科指跌0.3%，報3989點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：05】日前公布業績的思摩爾 （06969） 最新跌逾5%，破底低見7.21元。

【10：51】雅居樂 （03383） 發盈警，料中期轉蝕最多45億元人民幣，股價跌逾3%，破底低見0.81元。

【內房股】雅居樂更新盈警 料上半年最多轉蝕45億元人幣

【10：46】恒指今早曾升最多69點，高見17860點，最新回落轉跌5點，報17785點。

【10：27】吉利 （00175） 跌0.7%，比亞迪 （01211） 跌0.6%，長汽 （02333） 跌逾1%，廣汽 （02238） 跌0.5%。華晨 （01114） 績後挫逾4%。

【業績｜汽車股】華晨中國上半年多賺18% 毛利率大幅改善、電池電動車銷量猛增2.2倍

【10：19】安踏 （02020） 績後造好，升幅最新擴大至一成，高見85.55元。至於除淨的李寧 （02331） 則偏軟，破底低見35.85元，特步 （01368） 績前升逾2%，高見7.99元。

【10：18】馬可數字科技 （01942） 升逾1%，破頂一度高見104.3元。

【10：11】滙豐 （00005） 偏軟跌0.2%，恒生 （00011） 跌0.2%破底，東亞 （00023） 跌0.6%，中銀香港 （02388） 曾破底低見20.8元，最新無升跌。

【10：08】百度 （09888） 最新升半成，高見129.3元，安踏 （02020） 升逾8%，高見84.45元。

【10：04】香港科技探索 （01137） 股價反彈3%，高見3.57元。

【09：59】恒指最新轉升約23點，報17814點，科指跌0.6%，報3976點。

【09：58】碧桂園 （02007） 跌4%，低見0.7元破底，碧桂園服務 （06098） 跌逾1%，低見7.07元。

【09：49】恒地 （00012） 績後逆市向好升近1%，高見21.2元。恒地上半年基礎盈利按年增加18%至60.73億元，維持中期股息每股0.5元。

【業績│本港地產股】恒地料地產市道下半年甚為低沉 半年基礎盈利按年增加18%至61億元、息0.5元

【09：48】大市早段反覆偏軟，恒指最近跌41點，報17747點，科指跌1.2%，報3953點。

【09：46】泡泡瑪特 （09992） 績後跌4%，低見21.1元。泡泡瑪特半年純利按年升43.2%至4.8億元人民幣，不派中期息。

【業績】泡泡瑪特上半年多賺逾4成 毛利率升至超過6成

【09：44】蔚小理向下，其中小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 跌逾2%。

【09：41】佐丹奴 （00709） 反彈逾4%。佐丹奴公布注意到股價及成交量於昨天出現不尋常波動，確認業務營運狀況仍然良好，且財務狀況並無重大不利變動。

【09：39】百度 （09888） 早段升幅擴至4%，高見128.3元，至於快手 （01024） 則轉跌逾2%，低見60.8元。

【09：38】ATM早段個別發展，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.6%。

【09：34】九毛九 （09922） 績後挫7%，低見12.08元。九毛九中期純利2.2億元人民幣，按年增285.1%，不派中期息。

【業績｜餐飲股】九毛九中期多賺近2.9倍至2.22億人幣 續以多品牌拓細分市場

【09：33】三葉草生物 （02197） 績後升逾7%，早段高見1.51元。

【09：32】安踏 （02020） 開市後升幅擴大至逾7%，高見83.9元。

【09：29】舜宇光學 （02382） 低開逾5%，開報61元破底。 舜宇半年純利4.4億元人民幣，按年跌67.8%。

【業績│手機設備股】舜宇光學低開約6% 半年少賺67.8%、毛利率倒退5.9個百分點 料仍須面對經濟復甦緩慢、消費需求不足等挑戰

【09：27】太古A （00019） 高開逾2%。太古（A股：00019、B股：00087）就今年中出售美國太古可口可樂集團業務，派發特別股息，宣布每A股及B股分別建議派特別股息8.12元及1.624元，將於9月1日起除息，9日19日派發。

【太古特別息】太古就出售美國太古可口可樂業務於9.19派特別股息 分派時間較中期股息更早

【09：27】【電視廣播TVB】電視廣播與騰訊視頻簽署合作框架協議 股價升逾2%

【09：21】百度 （09888） 績後升逾1%，快手 （01024） 升0.2%，安踏 （02020） 造好升逾5%，恒指低開28點，開報17762點，科指跌0.3%，報3989點。

【百度業績】百度次季收入、經調整淨利同勝預期 李彥宏：許多行業廣告穩步復甦

【業績｜快手1024】快手次季收入增27.9% 經調整純利26.94億人幣 上市以來首錄季度淨利

【業績│體育用品】安踏半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙 FILA經營溢利率升至30%

【09：13】期指開報17706點，跌32點。

【09：09】雙運控股 （01706） 今早短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息的公告。

【09：07】建行 （00939） 、國壽 （02628） 、藥明生物 （02269） 等今日公布業績。

【09：03】恒指黑期跌約100點，報17681點，道指期貨升52點，報34396點。

【08：12】【業績｜生科股】三葉草生物上半年扭虧轉賺6.5億元人幣 惟坦言預料新冠疫苗銷售貢獻微 CEO梁果擬斥200萬增持股份

【08：00】【業績｜快手1024】快手管理層詳解最新業績：全年毛利率料擴大至50% 外循環廣告7月創高位

【07：53】【業績｜物管股】遠洋服務半年少賺52% 不派中期息

【07：45】【Morning精點】摩通料日圓跌至這個水平日本財務省才干預︱多家民營房企據報遭地方政府拖欠至少10億人幣

【07：45】港股ADR收報17647點，跌144點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報58.6元，較港收市價高0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報316.9元，較港收市價低2.1元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.3元，較港收市價低1.05元或1.2%。

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【07：30】投資者觀望聯儲局主席鮑威爾談話，美國經濟數據持續強勁，有儲局官員指經濟可能再加速；市場預期美國年內再加息機率升溫，美債息亦持續上升，美股個別發展，道指跌174點，報34288點；標指跌12點，報4387點；納指升8點或0.06%，報13505點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌83點 離岸人民幣跌0.2% 百度美股高港2%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩