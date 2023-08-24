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【恒指夜期+ADR】夜期收市升109點　美團ADR高港2%（不斷更新）

股市 05:22 2023/08/24

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離岸人民幣再度反擊，推高至7.28水平，反映內地護價的決心，另外，由於瓦格納首領普里戈津傳遭遇飛彈襲擊，空難死亡，資金避險推高美債價，美債息下滑，利好大市，夜期收市升109點，收報17973點，美團ADR高港2%。

不過，港拆息下跌，令港滙跌穿7.84，收報7.8416。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR132.29+1.5%
騰訊ADR320.73+0.9%
滙豐ADR58.99+1.0%
阿里巴巴美股88.06+0.9%

北水再吸資超過31億 買美團中移動沽科指ETF

北水連續3日錄淨流入，今日吸資31.2億元。資金流入分布分散到多隻個股，美團 （03690） 及中移動 （00941） 均錄得3.1億元淨流入，藥明生物 （02269） 則吸資1.9億元；淨流出方面，南方恒生科技ETF （03033） 錄1.2億元淨流出，騰訊 （00700） 亦走資0.5億元。

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安踏升近一成 碧桂園跌6%、恒大物業升29% 恒指彈至萬八關前受阻、全日升54點

港股昨止跌後，今早續反彈，惟萬八關前受阻。恒指低開28點，其後走勢反覆向好，午後曾升約200點，觸18000點，其後受累A股下跌，升幅收窄。安踏 （02020） 績後升近一成，百度 （09888） 升逾4%，快手 （01024） 升3%，碧桂園 （02007） 跌逾6%，恒大物業 （06666） 升29%，恒指升54點，收報17845點，成交842億元。科指升0.2%，報4008點。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
友邦69.95+2.5+31377
安踏85.20+9.7+1625
美團130.30+0.9+9-
騰訊318.00-0.3-413
創科實業79.10-2.4-417
港交所280.60-1.2-635

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜快手1024】滙豐研究：快手收入結構轉變助毛利率持續上升　一文看清大行點評快手

【大行報告｜2020】安踏績後大彈一成　美銀：料9月可錄銷售復甦、10月投資者日或成催化劑

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期收市升109點，收報17973點

【22：40】恒指夜期升64點 美團ADR較港高逾1%

【22：00】【盈喜盈警】佳兆業預計上半年虧損60億至70億人幣　按年收窄10%至23%

【21：40】【業績｜醫藥股】藥明生物上半年純利按年跌1成　毛利率按年跌5.5個百分點

【19：30】北水再吸資超過31億 買美團中移動沽科指ETF 恒指夜期跌52點

【17：31】【業績｜2628】中國人壽上半年壽險新業務價值按年升20%　不派中期息

【17：15】【業績｜電視廣播】TVB中期虧損擴逾8成至4.1億　嚴控開支半年削255人　預計下半年實現正EBITDA

【16：27】【夜經濟】信和集團商場送1萬張美酒換領券刺激夜市氣氛　三大商場晚上8時後消費滿指定金額送啤酒或雞尾酒

【16：21】【異動｜物管】恒大物業尾市狂升29%　

【16：10】安踏 （02020） 績後升近一成，百度 （09888） 升逾4%，快手 （01024） 升3%，碧桂園 （02007） 跌逾6%，恒大物業 （06666） 升29%，恒指續彈54點，收報17845點，成交842億元。科指升0.2%，報4008點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

【16：00】恒指U盤前升69點，報17860點。

【15：40】同程旅行 （00780） 中期轉賺7.4億人民幣，股價尾市升逾7%，高見18.54元。

【15：32】恒大物業 （06666） 尾市升幅擴大至逾20%，高見0.7元。

【15：30】小米 （01810） 升2%，高見11.82元。

【小米1810】小米據報已獲發改委批准生產電動汽車　首階段量產約10萬輛　並加快招聘速度

【15：23】將於明日公布業績的美團 （03690） ，股價升0.6%，阿里巴巴 （09988） 跌0.4%，騰訊 （00700） 跌0.3%。

【15：19】【業績｜環保股】粵豐環保曾跌7%　半年純利挫21%、減中期息至4.9仙

【15：06】【施政報告2023】香港股票分析師協會：籲政府調整或取消股票印花稅　加稅至今停業券商達76間、損從業員生存空間

【15：02】恒指升約5點，報17796點，科指跌0.2%，報3994點。

【14：43】恒大物業 （06666） 將於下日公布業績，股價升12%，高見0.66元。

【14：32】A股三大股指跌1%至2%，港股升幅收窄至不足50點，報17835點，升44點，午後曾升最多209點高見18000點。

【14：31】內房股下挫，多隻破底，其中世茂 （00813） 跌兩成，融信中國 （03301） 、富力地產 （02777） 跌近14%破底，融創中國 （01918） 跌一成，碧桂園 （02007） 跌8%。

【14：24】大市升勢回順，恒指升幅收窄至95點，報17886點，科指升0.6%，報4023點。

【14：21】昨日下挫的環亞國際醫療 （01143） ，股價今日反彈逾五成，高見1.38元。

【14：00】港股升近200點，觸18000點，最新報17981點，升190點。科指升1.2%，報4046點。

【13：43】百融雲 （06608） 股價升2成，高見10.26元。百融雲中期純利2.1億元人民幣，按年升1.1倍，不派中期息。

【13：38】恒指最新升138點，報17929點，科指升0.5%，報4021點。

【13：30】將於下日公布業績的友邦 （01299） ，股價升近3%，高見70.2元。

【13：21】國壽 （02628） 績前向上，股價升逾1%，平保 （02328） 升0.5%。

【13：17】泡泡瑪特 （09992） 升幅午後擴大至逾6%，高見23.5元。

【13：11】港股午後升幅略為擴大，最新升近100點，報17883點，升92點。科指升0.2%，報4008點。

【13：00】恒指午後初段升約65點，報17856點，科指升0.1%，報3996點。

【12：49】【業績｜内房股】中國海外宏洋半年少賺3成　中期息削17%至5仙

【12：42】【業績｜大新系】大新銀行半年僅多賺1%　中期息11仙、按年增10%　母公司大新金融中期息增9%至36仙

【12：38】【業績｜地產】嘉華國際中期溢利挫55%　維持派息7仙　

【12：18】【業績｜體育用品股】特步上半年多賺12.7%　中期息升5.4%至13.7仙　專業運動分部首錄淨利潤

【12：14】【業績︱醫藥股】石藥半年純利29.7億元人幣按年持平　中期息增4成至14港仙

【12：04】【內房危機】內地官媒：「房住不炒」定位不會改變　內房逐步進入總量略減軌道

【12：00】恒生指數續反彈，半日升61點，報17852點，成交425億元。科指跌近0.1%，報3998點。百度 （09888） 績後升逾4%，快手 （01024） 升逾1%，安踏 （02020） 更升逾11%。另一方面，舜宇 （02382） 跌逾3%破底。

【12：59】【恒地系】恒基發展半年轉虧兼首次不派中期息、股價曾跌一成　太古城APITA末季完成翻新

【11：55】【內銀減息】官媒：商業銀行存款利率將有下一輪下調

【11：47】快手 （01024） 最新升近2%，高見63.7元，今早曾跌逾3%低見60.4元。

【11：44】世茂 （00813） 挫逾17%，破底低見0.56元。

【11：37】【內房危機】法外貿：內房困局須數年吸收過剩產能　中國需制定影子銀行應對措施

【11：36】恒指中午收市前升約68點，報17859點，科指轉升近0.1%，報4004點。

【11：30】內地股市半日下跌，其中上證半日跌0.6%，深證跌1.1%，創業板指跌1.2%。

【11：16】電視廣播 （00511） 升幅擴至逾3%，高見4.25元。

【11：12】煤炭股逆市向上，神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 升逾1%，兗礦能源 （01171） 升3%。

【11：05】日前公布業績的思摩爾 （06969） 最新跌逾5%，破底低見7.21元。

【10：51】雅居樂 （03383） 發盈警，料中期轉蝕最多45億元人民幣，股價跌逾3%，破底低見0.81元。

【內房股】雅居樂更新盈警　料上半年最多轉蝕45億元人幣

【10：46】恒指今早曾升最多69點，高見17860點，最新回落轉跌5點，報17785點。

【10：27】吉利 （00175） 跌0.7%，比亞迪 （01211） 跌0.6%，長汽 （02333） 跌逾1%，廣汽 （02238） 跌0.5%。華晨 （01114） 績後挫逾4%。

【業績｜汽車股】華晨中國上半年多賺18%　毛利率大幅改善、電池電動車銷量猛增2.2倍

【10：19】安踏 （02020） 績後造好，升幅最新擴大至一成，高見85.55元。至於除淨的李寧 （02331） 則偏軟，破底低見35.85元，特步 （01368） 績前升逾2%，高見7.99元。

【10：18】馬可數字科技 （01942） 升逾1%，破頂一度高見104.3元。

【10：11】滙豐 （00005） 偏軟跌0.2%，恒生 （00011） 跌0.2%破底，東亞 （00023） 跌0.6%，中銀香港 （02388） 曾破底低見20.8元，最新無升跌。

【10：08】百度 （09888） 最新升半成，高見129.3元，安踏 （02020） 升逾8%，高見84.45元。

【10：04】香港科技探索 （01137） 股價反彈3%，高見3.57元。

【09：59】恒指最新轉升約23點，報17814點，科指跌0.6%，報3976點。

【09：58】碧桂園 （02007） 跌4%，低見0.7元破底，碧桂園服務 （06098） 跌逾1%，低見7.07元。

【09：49】恒地 （00012） 績後逆市向好升近1%，高見21.2元。恒地上半年基礎盈利按年增加18%至60.73億元，維持中期股息每股0.5元。

【業績│本港地產股】恒地料地產市道下半年甚為低沉　半年基礎盈利按年增加18%至61億元、息0.5元

【09：48】大市早段反覆偏軟，恒指最近跌41點，報17747點，科指跌1.2%，報3953點。

【09：46】泡泡瑪特 （09992） 績後跌4%，低見21.1元。泡泡瑪特半年純利按年升43.2%至4.8億元人民幣，不派中期息。

【業績】泡泡瑪特上半年多賺逾4成　毛利率升至超過6成

【09：44】蔚小理向下，其中小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，理想汽車 （02015） 、蔚來 （09866） 跌逾2%。

【09：41】佐丹奴 （00709） 反彈逾4%。佐丹奴公布注意到股價及成交量於昨天出現不尋常波動，確認業務營運狀況仍然良好，且財務狀況並無重大不利變動。

【09：39】百度 （09888） 早段升幅擴至4%，高見128.3元，至於快手 （01024） 則轉跌逾2%，低見60.8元。

【09：38】ATM早段個別發展，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.6%。

【09：34】九毛九 （09922） 績後挫7%，低見12.08元。九毛九中期純利2.2億元人民幣，按年增285.1%，不派中期息。

【業績｜餐飲股】九毛九中期多賺近2.9倍至2.22億人幣　續以多品牌拓細分市場

【09：33】三葉草生物 （02197） 績後升逾7%，早段高見1.51元。

【09：32】安踏 （02020） 開市後升幅擴大至逾7%，高見83.9元。

【09：29】舜宇光學 （02382） 低開逾5%，開報61元破底。 舜宇半年純利4.4億元人民幣，按年跌67.8%。

【業績│手機設備股】舜宇光學低開約6%　半年少賺67.8%、毛利率倒退5.9個百分點　料仍須面對經濟復甦緩慢、消費需求不足等挑戰

【09：27】太古A （00019） 高開逾2%。太古（A股：00019、B股：00087）就今年中出售美國太古可口可樂集團業務，派發特別股息，宣布每A股及B股分別建議派特別股息8.12元及1.624元，將於9月1日起除息，9日19日派發。

【太古特別息】太古就出售美國太古可口可樂業務於9.19派特別股息　分派時間較中期股息更早

【09：27】【電視廣播TVB】電視廣播與騰訊視頻簽署合作框架協議　股價升逾2%

【09：21】百度 （09888） 績後升逾1%，快手 （01024） 升0.2%，安踏 （02020） 造好升逾5%，恒指低開28點，開報17762點，科指跌0.3%，報3989點。

【百度業績】百度次季收入、經調整淨利同勝預期　李彥宏：許多行業廣告穩步復甦

【業績｜快手1024】快手次季收入增27.9%　經調整純利26.94億人幣　上市以來首錄季度淨利

【業績│體育用品】安踏半年純利增加32%至47億人幣、中期息增三成至82港仙　FILA經營溢利率升至30%

【09：13】期指開報17706點，跌32點。

【09：09】雙運控股 （01706） 今早短暫停牌，以待刊發有關公司內幕消息的公告。

【09：07】建行 （00939） 、國壽 （02628） 、藥明生物 （02269） 等今日公布業績。

【09：03】恒指黑期跌約100點，報17681點，道指期貨升52點，報34396點。

【08：12】【業績｜生科股】三葉草生物上半年扭虧轉賺6.5億元人幣　惟坦言預料新冠疫苗銷售貢獻微　CEO梁果擬斥200萬增持股份

【08：00】【業績｜快手1024】快手管理層詳解最新業績：全年毛利率料擴大至50%　外循環廣告7月創高位

【07：53】【業績｜物管股】遠洋服務半年少賺52%　不派中期息

【07：45】【Morning精點】摩通料日圓跌至這個水平日本財務省才干預︱多家民營房企據報遭地方政府拖欠至少10億人幣

【07：45】港股ADR收報17647點，跌144點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報58.6元，較港收市價高0.05元或0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報316.9元，較港收市價低2.1元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報86.3元，較港收市價低1.05元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者觀望聯儲局主席鮑威爾談話，美國經濟數據持續強勁，有儲局官員指經濟可能再加速；市場預期美國年內再加息機率升溫，美債息亦持續上升，美股個別發展，道指跌174點，報34288點；標指跌12點，報4387點；納指升8點或0.06%，報13505點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌83點　離岸人民幣跌0.2%　百度美股高港2%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

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