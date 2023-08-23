【業績｜生科股】三葉草生物升近6%　半年轉賺6.5億元人幣、預料新冠疫苗銷售貢獻微　CEO梁果擬斥200萬增持股份

▲ 【業績｜生科股】三葉草生物上半年扭虧轉賺6.5億元人幣 坦言預料新冠疫苗銷售貢獻微

三葉草生物 （02197） 上半年扭虧為盈，賺6.5億元（人民幣‧下同），高於盈喜的賺不少於5億元，而去年同期虧損11.4億元。經調整期內溢利為6.7億元，去年同期虧損10.7億元。

三葉草生物扭四連跌，股價初段升幅擴大，高見1.59元，現仍升5.7%，報1.48港元，成交4110萬股，涉資6220萬港元。

期內，公司其他收入及收益由去年同期1180萬元增加至今年上半年的25.1億元，主要是因為基於2023年6月30日前隨附條件已獲滿足，從流行病防範創新聯盟（CEPI）收到的24.94億元的資金確認為其他收入。

至於公司現金及銀行結餘由去年底的18.6億元減少3.3億元至今年6月底的15.2億元，主要由於商業能力拓展及持續研發活動的投入所致。

料新冠疫苗銷售貢獻微

另外，就新冠疫苗商業化，公司分別在東南亞的一個國家及拉丁美洲的一個國家完成了其新冠疫苗的註冊申請。與一個國家的雙邊交易討論仍在繼續，並以獲得監管批准為前提。公司的新冠疫苗已在中國28個省市上市（佔95%以上的人口覆蓋率），這證明了公司的商業化生產及市場准入能力，公司將利用該等能力最大限度地擴大其四價流感疫苗的商業機會。

不過，公司坦言，由於2023年至今中國及全球國家採購部門對新冠疫苗的總體需求不斷變化且較低，公司預計2023年新冠疫苗銷售不會帶來有意義的財務貢獻。

同時，三葉草生物表示，四價季節性流感疫苗即將商業化，AdimFlu-S （QIS）有望於下半年在中國大陸商業上市，預計將於第三季度進至內地並進行後續批簽發檢測。

CEO梁果擬斥200萬增持股份

同時，公司首席執行官兼執行董事梁果有意今（23日）起一個月內，從公開市場增持公司股份，並計劃增持股份的總金額將不會多於200萬港元。董事會認為，建議增持股份顯示出梁果對公司的前景及增長潛力之信心。目前，梁果及其一致行動方有權行使公司已發行股份總數中約21.93%的股份所附帶的投票權。

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編輯：姚卓然