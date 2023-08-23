▲ 【業績｜物管股】遠洋服務半年少賺52% 不派中期息

遠洋服務 （06677） 公布中期業績。遠洋服務半年公司擁有人應佔溢利按年減少52%至1.3億元（人民幣，下同），每股盈利0.11元，不派中期息。

遠洋服務表示，溢利減少主因經綜合考量公司經營戰略及應收款項回款情況，主動收縮了回款保障並不理想的非業主增值服務業務；受整體經濟形勢和房地產市場影響，社區增值服務業務中物業經紀服務毛利有所下降；出於謹慎性原則，對應收款項等計提資產減值虧損增加。

期內，收入按年減少4%至15.6億元。毛利為3.2億元，跌約25%。其中，集團來自物業管理及商業運營服務的收入為10.9億元，佔總體收入約70%。

於6月30日，物業管理項目的總合約建築面積為144.5百萬平方米，總在管建築面積為103.5百萬平方米，按年增長約19%及30%。

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責任編輯︰梁浩碩