  • 29°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 08:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜物管股】遠洋服務半年少賺52%　不派中期息

股市 07:53 2023/08/23

分享：

分享：

【業績｜物管股】遠洋服務半年少賺52%　不派中期息

遠洋服務 （06677） 公布中期業績。遠洋服務半年公司擁有人應佔溢利按年減少52%至1.3億元（人民幣，下同），每股盈利0.11元，不派中期息。

遠洋服務表示，溢利減少主因經綜合考量公司經營戰略及應收款項回款情況，主動收縮了回款保障並不理想的非業主增值服務業務；受整體經濟形勢和房地產市場影響，社區增值服務業務中物業經紀服務毛利有所下降；出於謹慎性原則，對應收款項等計提資產減值虧損增加。

期內，收入按年減少4%至15.6億元。毛利為3.2億元，跌約25%。其中，集團來自物業管理及商業運營服務的收入為10.9億元，佔總體收入約70%。

於6月30日，物業管理項目的總合約建築面積為144.5百萬平方米，總在管建築面積為103.5百萬平方米，按年增長約19%及30%。

【內房危機】遠洋集團預告違約在即、股價續升3%　料30日寬限期無法兌付20億元人民幣債券

【內房危機】遠洋集團半年虧損183億人幣　據報已匯出7500萬元人民幣到期利息

責任編輯︰梁浩碩

港股 遠洋服務（06677）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【NVDA業績】英偉達勢公布破紀錄業績　關鍵只睇一個數？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【旅遊保險】AXA 安盛夥Klook推租車保障計劃　自負額保障高達4.2萬元
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【日圓走勢】日圓兌港元跌至5.4算　日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升
【日圓走勢】日圓兌港元跌至5.4算　日本央行周內第二度干預債市、10年債息續升
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款