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【NVDA業績】英偉達勢公布破紀錄業績　關鍵只睇一個數？

股市 07:34 2023/08/23

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Nvidia（美：NVDA，英偉達）將於周三收市後公布業績，英偉達第一季業績時已預告第二季的季度收入破紀錄，收入達110億美元，按年增長達65%，不僅如此，市場已樂觀預期未來3季分別按年增速更達1倍，英偉達股價收報456.68美元，市盈率（PE）222倍，非常之貴，不過，現價其實已炒定未來兩年業績，預測1年市盈率56倍，預測兩年市盈率38倍，投資者若再追買，要看好未來第3年業績才好。

英偉達業績好在哪裏？英偉達雖然有五大業務，但市場只睇一個數字，就是數據中心業務收入，即AI芯片的銷情，市場預期第二季數據中心業務收入79.81億美元，按年增長110%，縱然顯示卡收入及OEM收入或會大跌3成，數據中心收入增長已足以蓋過其他業務，市場預期數據中心收入佔總收入比重，將由第一季的60%，增加至67%。

英偉達首季已指出，已增加AI大熱芯片H100的供應，以滿足不斷增長的需求，據市場估算，英偉達的市佔率超過8成。

英偉達預期將發布第三季預測，市場預期第三季總收入125.13億美元，按年增長111%，數據中心業務收入增達90.34億美元，按年增長136%，屆時投資者可對一對數，與預期會否有落差。

【NVDA】Nvidia英偉達的H100 GPU芯片利潤高達1000%？　關注周三公布的業績表現

【大行報告︳NVDA】英偉達績前獲滙豐研究大升目標價30%至780美元　潛在上行空間達80%

記者：譚志偉

美股 數據中心 NVIDIA 輝達（Nvidia，美：NVDA）
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