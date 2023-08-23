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【AI競賽】Meta發布全新AI模型SeamlessM4T　可即時轉換文字或語音成近百種語言

科技 08:00 2023/08/23

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Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）對於發展人工智能（AI）技術的決心不斷擴大，繼早前推出新一代開源大型語言模型Llama 2，在香港時間昨（22日）晚再宣布，發布全新AI模型SeamlessM4T，用戶可用它來將文字或語音，即時轉換成其他語言。

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Mark Zuckerberg在官方網誌指出，SeamlessM4T支援近100種語言間進行文本到語音的即時翻譯，同時也支持35種語言的語音到語音翻譯。他也提到，SeamlessM4T模型將逐步整合至fb、IG、WhatsApp、Messenger及Threads。Mark Zuckerberg解釋，之所以想推出相關工具，是希望能在元宇宙中促進全球各地用戶之間的互動。

Meta研究人員在研究論文中表示，是次模型主要是該企從約400萬小時的「原始聲音」中收集並訓練數據，而這些聲音軍事來自公開可用的網絡數據庫，但就未有具體透露是哪一個數據庫。官方也只提及文本數據來自去年創建的數據集，而該數據集來自於維基百科及相關網站提取的內容。

而目前，Meta將向公眾免費提供該模型，但僅限非商業用途，盼能讓研究人員和開發人員在此基礎上開展工作。Mark Zuckerberg稱，開放的AI生態圈對Meta更有利，因為公司可透過有效的眾包方式（Crowdsourcing）為其社交平台創建面向消費者的工具，比對設置收費模型獲益更多。

【AI爭議】將加拿大食品銀行視為景點　微軟AI生成文章遭撤回

責任編輯：曾曉汶

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