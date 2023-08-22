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【業績│餐飲股】稻香半年虧轉盈、淨賺3340萬元　中期息3仙　香港業務收益增長逾76%

股市 23:13 2023/08/22

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【業績│餐飲股】稻香半年虧轉盈、淨賺3340萬元　中期息3仙　香港業務收益增長逾76%

稻香控股 （00573） 虧轉盈，上半年純利3340萬元，收益按年增長42.2%至15億元；派中期息3仙。期內毛利率（定義為總收益減去已售存貨成本除以總收益）升3.5個百分點至65.6%。

期內香港業務錄得收益增長76.5%至約8.92億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增長148.3%至約1.5億元。在顧客流量增加及人均消費上升的帶動下，同店銷售錄得可觀增長。

稻香控股於香港共有42家食肆

截至6月底，集團於香港共有42家食肆，在香港擁有8家泰昌餅家及在新加坡擁有9家泰昌餅家。集團整合了香港泰昌餅家的數目，並計劃關閉表現不佳的店舖，尤其是租約快將到期的店舖。

內地業務收益增長10.7%至6.12億元，EBITDA大幅上升223.2%至約1億元。截至6月底，稻香於內地經營41家食肆。

相關文章：【業績｜餐飲股】九毛九中期多賺近2.9倍至2.22億人幣　續以多品牌拓細分市場

相關文章：【盈喜｜餐飲】太興集團發盈喜　料上半年轉賺最多4700萬元

編輯：陳韻妍

港股 同店銷售 新加坡 餐飲 香港 餐飲股 稻香控股（00573）
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