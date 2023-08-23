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【業績｜快手1024】快手管理層詳解最新業績：全年毛利率料擴大至50%　外循環廣告7月創高位

股市 08:00 2023/08/23

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【業績｜快手1024】快手管理層詳解最新業績：全年毛利率料擴大至50%　外循環廣告7月創高位

「短視頻第一股」快手科技 （01024） 上季受惠廣告市場復甦，電商業務繼續快速增長，收入增長27.9%至277.4億元（人民幣，下同），經調整純利錄得26.9億元。管理層在電話會議上表明，對全年表現樂觀，預計各項業務收入保持穩健增長，營運效率進一步提升，全年毛利率擴大至50%。

快手次季業績報告詳情，可看【下一頁】

7月份外循環廣告創去年4月以來新高

首席執行官程一笑表示，7月份外循環廣告達到去年4月以來的最高水平，隨着暑期到來，遊戲、信息服務等行業廣告投放量持續按季增長，但由於缺乏促銷活動，電商平台廣告投放量則下降，同時教育、金融等其他行業的廣告支出也有所改善，

快手次季活躍用戶繼續增長，但增速輕微放慢，程一笑認為，未來貨幣化增長主要驅動力來自增加App廣告量，以及改進千次曝光成本（CPM，Cost Per 1000 impression）廣告。程一笑稱，過去兩年廣告量一直以可控速度穩步提升，平衡用戶體驗，未來會繼續完善流量及廣告內容，增強廣告匹配能力，認為仍有空間進一步變現用戶資源。

貨架模式料成快手電商新增長點

快手電商續成業務驅動力，程一笑表示，隨着快手電商在用戶心理佔有率（mindshare）提高，通過完善搜索功能，可以提高購物需求。他認為，貨架模式會成快手電商新增長點，未來要加強貨架電商與直播相互結合，提高重複購買率，未來會做好流量渠道承接，強化重點商品營銷能力。

一如內地其他科網巨企，快手着力部署生成式人工智能（AIGC）及自研大模型，程一笑透露，今月18日已在Android版本快手App開放「快手AI對話」內測功能，可以為用戶搜索影片及直播主資料等。

快手AIGC方案將涵蓋整個創作過程

程一笑透露，快手所打造AIGC解決方案，料可生成文本、圖片、聲音、影片等，涵蓋生產創意、提供素材，再到智能製作整個創作過程。

新業務方面，程一笑表示，本地服務市場競爭日趨激烈，但競爭意味着更多業務可能性，會利用競爭格局重塑帶來的機會，提高市場份額。程一笑又透露，社區人才招聘平台快聘上季日均簡歷投遞次數按年增長290%，7月份日均投遞簡歷量穩定在50萬份以上，崗位已覆蓋全國200多個城市，崗位類別超過200個。

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記者：李哲毅

港股 快手—W（01024）
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