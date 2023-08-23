  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 11:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜餐飲股】九毛九早市插近7%　中期多賺近2.9倍至2.22億人幣　續以多品牌拓細分市場

股市 09:36 2023/08/23

分享：

分享：

【業績｜餐飲股】九毛九中期多賺近2.9倍至2.22億人幣　續以多品牌拓細分市場

內地連鎖餐飲「太二酸菜魚」母企九毛九  （09922）  發布中期業績，期內收入28.79億元（人民幣，下同），按年增51.6%；純利2.22億元，按年增285.1%，不派中期息。

九毛九周三（23日）早市插6.7%，報12.22元。

九毛九截至6月底共營運621餐廳，按年增30.7%。上半年太二、慫火鍋及九毛九收入貢獻為21.84億、3.52億、3.17億元，分別增加47.4%、331.2%及1.6%，同店銷售分別增長增16.1%、25，4%及7.8%。

太二、慫火鍋及賴美麗烤魚的顧客人均消費減少3.8%、6.9%及19.0%。九毛九集團解釋，主要反映其調整菜單供應及食品價格。

九毛九稱，會進一步擴張，遵循多品牌及多概念策略，持續向更多細分市場擴張，包括繼續發展具有增長潛力的慫火鍋及賴美麗烤魚品牌，並會探索潛在機會，並可能進一步擴充品牌組合，同時持續增強供應鏈及支持能力。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：

【盈喜｜餐飲股】九毛九升逾3%　料上半年多賺2.8倍至2.2億人幣　受惠疫後營業天數、餐廳增加

【異動｜餐飲股】九毛九大瀉一成半、創一年低　李灼光辭任首席財務官　高盛稱僅短期影響投資者情緒

編輯：李哲毅

港股 九毛九（09922）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【百度業績】百度升近5%　次季盈收同勝預期　李彥宏：許多行業廣告穩步復甦

下一篇文章

【業績│手機設備股】舜宇光學低開約6%　半年少賺67.8%、毛利率倒退5.9個百分點　料仍須面對經濟復甦緩慢、消費需求不足等挑戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【美股業績】強生上季業績勝預期　上調全年盈利預測　開市升超過5%
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【日圓走勢】日本央行新政策對日圓影響？　港人遊日本平均使25萬日圓　滙價波動可慳幾多？
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【放寬按揭】金管局首放寬樓市辣招、按保同時放寬　余偉文：1500萬以下自住物業按揭上限7成、即時生效（附原有措施比較）
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【港元定存】港元定存息最高20厘 搶攻銀債逾百億元退款
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款