▲ 【業績｜餐飲股】九毛九中期多賺近2.9倍至2.22億人幣 續以多品牌拓細分市場

內地連鎖餐飲「太二酸菜魚」母企九毛九 （09922） 發布中期業績，期內收入28.79億元（人民幣，下同），按年增51.6%；純利2.22億元，按年增285.1%，不派中期息。

九毛九截至6月底共營運621餐廳，按年增30.7%。上半年太二、慫火鍋及九毛九收入貢獻為21.84億、3.52億、3.17億元，分別增加47.4%、331.2%及1.6%，同店銷售分別增長增16.1%、25，4%及7.8%。

太二、慫火鍋及賴美麗烤魚的顧客人均消費減少3.8%、6.9%及19.0%。九毛九集團解釋，主要反映其調整菜單供應及食品價格。

九毛九稱，會進一步擴張，遵循多品牌及多概念策略，持續向更多細分市場擴張，包括繼續發展具有增長潛力的慫火鍋及賴美麗烤魚品牌，並會探索潛在機會，並可能進一步擴充品牌組合，同時持續增強供應鏈及支持能力。

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編輯：李哲毅