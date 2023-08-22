康師傅上半年 多賺31%至16億人幣

內地方便麵品牌康師傅(00322) 公布中期業績。今年上半年集團的收益同比上升7%至409億元人民幣。盈利按年增加31%至16億元人民幣，不派中期息。期內方便麵收入及飲品收入，分別按年增加3%和9.5%。毛利率則增加2.24個百分點至30.4%。集團上半年方便麵業務聚焦核心產品，加強高端產品布局。飲品業務則結合居家、旅遊、外出聚餐等場景，持續優化產品組合。

快手上季經調整盈利近27億人幣 上市以來首錄季度盈利 詳情請看【下一頁】

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

集團展望，今年下半年中國經濟有望繼續恢復向好，消費對經濟增長的拉動會持續顯現，國內大循環仍會是未來國內經濟增長主要動力，企業經營充滿競爭和機會。康師傅表示，會續推出多口味方便麵產品滿足消費者多元化需求。飲品業務會利用旺季促進銷售增長。面對數字化趨勢，集團從供應鏈管理，平台數據建設，信息安全等方面加快轉型。

【HKTV Mall】香港科技探索發盈警 料上半年盈利跌最多65% 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機