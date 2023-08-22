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康師傅上半年 多賺31%至16億人幣

股樓投資 23:23 2023/08/22

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內地方便麵品牌康師傅(00322) 公布中期業績。今年上半年集團的收益同比上升7%至409億元人民幣。盈利按年增加31%至16億元人民幣，不派中期息。期內方便麵收入及飲品收入，分別按年增加3%和9.5%。毛利率則增加2.24個百分點至30.4%。集團上半年方便麵業務聚焦核心產品，加強高端產品布局。飲品業務則結合居家、旅遊、外出聚餐等場景，持續優化產品組合。

快手上季經調整盈利近27億人幣 上市以來首錄季度盈利  詳情請看【下一頁

【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

集團展望，今年下半年中國經濟有望繼續恢復向好，消費對經濟增長的拉動會持續顯現，國內大循環仍會是未來國內經濟增長主要動力，企業經營充滿競爭和機會。康師傅表示，會續推出多口味方便麵產品滿足消費者多元化需求。飲品業務會利用旺季促進銷售增長。面對數字化趨勢，集團從供應鏈管理，平台數據建設，信息安全等方面加快轉型。

【HKTV Mall】香港科技探索發盈警 料上半年盈利跌最多65%  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

康師傅控股（00322） 港股

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