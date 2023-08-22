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【業績│物管股】保利物業上半年收入按年升1成　純利按年升超過21%

股市 22:37 2023/08/22

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近期多隻準備或已公布業績的內房及物管股表現均差過去年同期，但保利物業 （06049） 則有驚喜，公司公布截至今年6月底，上半年收入按年升10.7%至71.41億元（人民幣，下同），期內純利按年升21.5%至7.64億元，毛利率按年上升0.94個百分點至21.17%，不派中期息。

公司三大業務中，以物業管理服務表現最好，收入按年升21.8%至48.18億元，主要由於集團在管項目面積擴大及項目數量增長，分部佔總收入佔比約67.5%，繼續為主要收入來源；非業主增值服務收入按年跌3.8%至10.51億元，佔總收入佔比由去年同期16.9%下跌至14.7%。

另外，社區增值服務收入則按年下跌9.3%至12.73億元，公司指收入下跌因受累社區零售、家政服務業務等到家業務的部分消費需求，及產品服務變化。

集團指，將堅定推進「大物業」戰略，依託全國性業務網絡布局，並進一步提升項目拓展密度。

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【物管股】合景悠活發盈警　料上半年純利按年跌不少於75%

【業績│物管股】越秀服務上半年多賺17.5%、首派中期息0.089港元　預計物管行業仍存購併機會

編輯：葉志偉

港股 保利物業（06049） 物業管理 物業 純利 物業管理股 保利 人民幣
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