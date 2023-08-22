【渣打2888】渣打洪丕正：中國必須向外開放　但速度將取決於中國的儲備及貨幣的實力

▲ 洪丕正：中國必須向外開放 但速度將取決於中國的儲備及貨幣的實力

渣打 （02888） 亞洲區行政總裁洪丕正接受彭博訪問時表示，中國市場開放之路雖然並不平坦，但肯定的是，即使目前市場充滿挑戰，中國總體的方向是「必須向外開放」，惟開放的速度可以「受控」，並取決於中國的儲備及貨幣的實力，目前中國面對的挑戰是周期性，而非結構性。

洪丕正指，中國財富正尋求多元化的基本需求，企業亦希望尋求分散投資，集團上半年中國與東盟的跨境收入上升82%，反映貿易活動有轉向跡象。

目前印度就像10至15年前的中國

現時渣打於印度的員工數目最多，洪丕正亦看好印度前景，相信印度會帶動南亞前景，未來十年將是印度天下，「目前印度就像10至15年前的中國」。

洪丕正今年已出訪中東3次，他表示，隨中國擴大在中東的業務，看到有大量資金於中國及中東之間流轉。他指，現時不少產油國的主權基金及資產管理者均非常低配亞洲及中國市場，洪不正稱，當你「減持」部分市場時，自然地這些資金便會流入另一個領域。

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