  • 30°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 22:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【在家看電影】Sony推無線可攜式影院系統售4290元　3個揚聲器創環迴立體聲

科技 21:44 2023/08/22

分享：

分享：

經濟復常，但不少港人放工後仍愛宅在家。Sony 伺機推出 可攜式影院系統HT-AX7，無論在客廳、睡房、露台或任何其他空間，只需將3個揚聲器放置在身邊，就可享受致愛的音樂。

【ChatGPT爭議】《紐約時報》封殺OpenAI網絡機械人　免自家新聞被用作AI模型訓練

【TikTok危機】TikTok力挽美國市場　擬賦予美國政府多項特權

無需在天花板安裝揚聲器
HT-AX7借助Sony 360 Spatial Sound Mapping技術，讓用戶沉浸在環迴立體聲之中。簡單而醤，360 Spatial Sound Mapping技術會在前方、後方和上方創建多個虛擬揚聲器，將用戶包圍在空間音效之中。

用家只需將3個揚聲器放置在周圍，即可體驗如電影院的環迴立體聲感覺，無需特別在天花板安裝揚聲器，也無需任何特殊配置即可輕鬆連接，只需放置揚聲器在想要的位置，並關閉聲場效果即可體驗。

點擊圖片放大
+8
+7

無線連接  方便美觀
另外，只需透過無線連接便可進行設定，無需擔心複雜的線纜佈局。HT-AX7 電池續航時間長達 30 小時，通過藍牙技術無線連接，無線後置揚聲器並會自動與主機配對，用戶將揚聲器放置在房間周圍，按下播放按鈕即可沉浸其中。
採用無線連接的好處，是不會擾亂房間佈局。

由於已採用Sony上混音演算法，將立體聲轉換為3D環迴立體聲。上混音器實時分析聲音並區分個別聲音體，重新分配以創造更身臨其境的聆聽體驗。即使是串流媒體服務的雙聲道內容，開啟聲場效果亦可體驗環迴立體聲音效。

HT-AX7可攜影院系統售價為港幣 於2023年8月22日至9月30日公開預售，預購用戶可獲贈 1年額外保養服務。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】IKEA 抓緊疫後機遇 加快進軍民生區　美食+可持續發展概念誘客
開啟hket App，閱讀全文
家電 科技產品 串流 Sony 音樂 藍牙

下一篇文章

【黑客入侵】惡意軟件偽裝生產力App　專攻macOS裝置
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化
【AI助攻】IBM夥NASA建「地球科學GPT」　預測未來氣候變化
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款