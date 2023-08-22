【在家看電影】Sony推無線可攜式影院系統售4290元　3個揚聲器創環迴立體聲

經濟復常，但不少港人放工後仍愛宅在家。Sony 伺機推出 可攜式影院系統HT-AX7，無論在客廳、睡房、露台或任何其他空間，只需將3個揚聲器放置在身邊，就可享受致愛的音樂。



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無需在天花板安裝揚聲器

HT-AX7借助Sony 360 Spatial Sound Mapping技術，讓用戶沉浸在環迴立體聲之中。簡單而醤，360 Spatial Sound Mapping技術會在前方、後方和上方創建多個虛擬揚聲器，將用戶包圍在空間音效之中。



用家只需將3個揚聲器放置在周圍，即可體驗如電影院的環迴立體聲感覺，無需特別在天花板安裝揚聲器，也無需任何特殊配置即可輕鬆連接，只需放置揚聲器在想要的位置，並關閉聲場效果即可體驗。

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無線連接 方便美觀

另外，只需透過無線連接便可進行設定，無需擔心複雜的線纜佈局。HT-AX7 電池續航時間長達 30 小時，通過藍牙技術無線連接，無線後置揚聲器並會自動與主機配對，用戶將揚聲器放置在房間周圍，按下播放按鈕即可沉浸其中。

採用無線連接的好處，是不會擾亂房間佈局。

由於已採用Sony上混音演算法，將立體聲轉換為3D環迴立體聲。上混音器實時分析聲音並區分個別聲音體，重新分配以創造更身臨其境的聆聽體驗。即使是串流媒體服務的雙聲道內容，開啟聲場效果亦可體驗環迴立體聲音效。

HT-AX7可攜影院系統售價為港幣 於2023年8月22日至9月30日公開預售，預購用戶可獲贈 1年額外保養服務。

編輯：梁巧恩



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