  • 31°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜經濟】商場管理學會支持政府延長假日商場營業時間建議

商業 17:00 2023/08/23

分享：

分享：

商場管理學會表示，歡迎及支持政府建議商場在即將到來的中秋節和國慶期間延長時間，但學會認為業界反映人手不足問題嚴重，建議政府與業界共同制定支援方案，並與商場業主和商會緊密聯繫，了解他們對於延長營業時間所需要的人手資源、相關配套等支持，以共同制定可行方案，一同推動夜間經濟的發展。

【夏日消暑】通脹兼人手不足　日本遊樂設施紛漲價

學會指節日是刺激市民和旅客消費的重要時機，時鼓勵商場業界舉辦多樣化的活動，提高夜間消費體驗的吸引力。活動可以包括舉辦節慶主題的表演、特價促銷、美食節等，讓消費者在夜晚享受到更豐富的購物體驗。 

學會亦建議政府推出夜間公共交通票價優惠措施，以鼓勵市民夜間出行，增加夜間購物的吸引力。例如可設定夜間優惠票價或發放乘車優惠券，降低市民前往商場的交通成本，從而鼓勵更多人參與夜間經濟活動。政府還可考慮根據不同時段制定交通價格，例如在夜間時段降低票價，變相鼓勵更多人選擇在夜間使用公共交通，進一步促進夜間經濟的發展。 

為了有效實施以上建議措施，學會建議政府舉辦研討會和工作坊，邀請商場業主、商戶和其他相關利益相關者參與，共同探討如何最有效推動夜間經濟和延長商場營業時間，以促進計劃的實施和成效。 

【夜經濟】朗豪坊將加強推廣配合搞旺夜市　學會冀政府與業界共同制定方案

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】IKEA 抓緊疫後機遇 加快進軍民生區　美食+可持續發展概念誘客
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【夜經濟】新地全力配合搞旺香港夜市　建議政府加快審批外勞
2023/08/22
【夜經濟】新地全力配合搞旺香港夜市　建議政府加快審批外勞
【一蛋難求】克服蛋荒困局　日本吉野家將暫時恢復供應親子飯
2023/08/22
【一蛋難求】克服蛋荒困局　日本吉野家將暫時恢復供應親子飯
【美食博覽】疫後美食博覽銷售平手去年　展商：消費者變謹慎
2023/08/22
【美食博覽】疫後美食博覽銷售平手去年　展商：消費者變謹慎
【發展東盟】商經局局長丘應樺　呼籲東盟成員國繼續支持香港盡早加入RCEP
2023/08/20
【發展東盟】商經局局長丘應樺　呼籲東盟成員國繼續支持香港盡早加入RCEP

你可能感興趣

【夜經濟】新地全力配合搞旺香港夜市　建議政府加快審批外勞
15:42 2023/08/22
【夜經濟】新地全力配合搞旺香港夜市　建議政府加快審批外勞
【一蛋難求】克服蛋荒困局　日本吉野家將暫時恢復供應親子飯
14:31 2023/08/22
【一蛋難求】克服蛋荒困局　日本吉野家將暫時恢復供應親子飯
【美食博覽】疫後美食博覽銷售平手去年　展商：消費者變謹慎
11:00 2023/08/22
【美食博覽】疫後美食博覽銷售平手去年　展商：消費者變謹慎
經濟 國慶 美食 商場 表演 節慶 香港 商會 工作坊 中秋節
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗
【本地餐飲】玩手遊贏實體獎賞　聚焦年輕客群　創新O+O餐飲體驗
【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見
【員工福利】華御結為全職員工提供子女醫保福利　飲食界少見
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款