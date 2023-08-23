【夜經濟】商場管理學會支持政府延長假日商場營業時間建議

商場管理學會表示，歡迎及支持政府建議商場在即將到來的中秋節和國慶期間延長時間，但學會認為業界反映人手不足問題嚴重，建議政府與業界共同制定支援方案，並與商場業主和商會緊密聯繫，了解他們對於延長營業時間所需要的人手資源、相關配套等支持，以共同制定可行方案，一同推動夜間經濟的發展。

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學會指節日是刺激市民和旅客消費的重要時機，時鼓勵商場業界舉辦多樣化的活動，提高夜間消費體驗的吸引力。活動可以包括舉辦節慶主題的表演、特價促銷、美食節等，讓消費者在夜晚享受到更豐富的購物體驗。

學會亦建議政府推出夜間公共交通票價優惠措施，以鼓勵市民夜間出行，增加夜間購物的吸引力。例如可設定夜間優惠票價或發放乘車優惠券，降低市民前往商場的交通成本，從而鼓勵更多人參與夜間經濟活動。政府還可考慮根據不同時段制定交通價格，例如在夜間時段降低票價，變相鼓勵更多人選擇在夜間使用公共交通，進一步促進夜間經濟的發展。

為了有效實施以上建議措施，學會建議政府舉辦研討會和工作坊，邀請商場業主、商戶和其他相關利益相關者參與，共同探討如何最有效推動夜間經濟和延長商場營業時間，以促進計劃的實施和成效。

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責任編輯：李智賢

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