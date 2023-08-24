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【夏日消暑】通脹兼人手不足　日本遊樂設施紛漲價

商業 13:00 2023/08/24

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日本今年再錄得破紀錄高溫，不少人都搶到水上遊樂設施消暑，但隨著通脹兼人手不足問題未解決，包括水上樂園、動物園、主題公園等日本6成的遊樂設施都漲價，消暑花費變得更多。

【夜經濟】新地全力配合搞旺香港夜市　建議政府加快審批外勞

據日經新聞網報導，有調查指日本全國的主要遊樂設施，約有6成比去年漲價，原因是水電費和人工費等運營成本高漲。位於三重縣桑名市的長島溫泉樂園就把成人門票由3,800日圓（約201港元）提高至4,000日圓（約215港元），加價原因是高漲的人事和燃料費用。而愛知縣北名古屋市的「北名古屋市Jumbo Pool」更是加價5成，由維持30多年的300日圓（約16港元）上調至450日圓（約24港元），加價原因也是管理費用上漲。

據東京商工調查數據，日本全國的遊樂園、動物園、主題公園等107家遊樂設施，今年6月的門票或遊玩費用近6成（57.9％）都加價了，運營成本上升是最主要原因，就以游泳池為例，啟動冷卻設備來管理水溫的燃料費在今年夏天就暴漲。

人事費用上漲和人手短缺也是原因之一，據招聘網站數據，在遊樂設施打工的兼職人員的平均時薪，在今年6月為1,112日圓（約59.7港元），同比上漲了59日圓，招聘量也同比增長48%。東京都內泳池救生員時薪1,200日圓招聘廣告非常常見。

【一蛋難求】克服蛋荒困局　日本吉野家將暫時恢復供應親子飯

責任編輯：李智賢

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