【夜經濟】朗豪坊將加強推廣配合搞旺夜市　信和送1萬張美酒換領券　學會冀政府與業界共同制定方案

政府短期內要與業界合力搞旺香港夜市，包括希望商場延長營業時間。朗豪坊表示會加強宣傳及推廣，推出相應配套；信和集團商場會送1萬張美酒換領券。商場管理學會表示，支持延長商場營業時間，建議政府支援業界人手不足問題。



朗豪坊：歡迎政府帶頭搞旺香港夜市

朗豪坊表示，疫情前朗豪坊營業時間一般至晚上11時，其中戲院更提供午夜場次，而位於13樓的酒吧亦營業至凌晨。隨著疫情過去，朗豪坊的大部份商戶逐漸延長營業時間，超過一半商戶營業至10時或更晚，部份餐廳酒吧於周五、六更開放至凌晨2時。



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朗豪坊表示歡迎政府帶頭搞旺香港夜市，期望更多商店及食肆延長營業時間，將會更有效帶動人流及消費；商場亦會加強宣傳及推廣，推出相應配套，為商戶帶來生意增長。



信和集團商場：送10000張美酒換領券

信和集團商場支持政府推動經濟的政策，將在旗下物業送出10000張美酒換領券並推出中秋活動包括：

荃新天地將於9月29至10月2日的「中秋市集啤一啤」活動期間推出「夜市消費賞」，憑晚上8時後於場內商戶單一消費滿500港元或以上的有效發票，即可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯

於9月28日至10月8日期間，顧客於尖沙咀中心及帝國中心晚上8時後餐飲消費滿港幣300元，即可換領價值50港元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯。

同時為環迎訪港旅客，尖東美食里將在高鐵站及巴士站派發免費飲品券。邀請旅客來尖東賞海景品美酒。

商場管理學會建議 推夜間交通優惠

同時，商場管理學會支持政府考慮在中秋節和國慶期間建議延長商場營業時間。學會建議政府就業界人手不足的問題，與業界共同制定支援方案，並與商場業主和商會緊密聯繫，了解他們對延長營業時間所需要的人手資源、相關配套等支持，以共同制定可行方案，一同推動夜間經濟的發展。

該學會又指，節日是刺激市民和旅客消費的重要時機，鼓勵商場業界舉辦多樣化的活動，提高夜間消費體驗的吸引力。活動可以包括舉辦節慶主題的表演、特價促銷、美食節等，讓消費者在夜晚享受到更豐富的購物體驗。

此外，為鼓勵市民夜間出行，該學會建議政府推出夜間公共交通票價優惠措施，以增加夜間購物的吸引力。例如，可設定夜間優惠票價或發放乘車優惠券，降低市民前往商場的交通成本，從而鼓勵更多人參與夜間經濟活動。此外，政府還可以考慮根據不同時段制定交通價格，例如在夜間時段降低票價，變相鼓勵更多人選擇在夜間使用公共交通，進一步促進夜間經濟的發展。

為了有效實施以上建議措施，學會建議政府舉辦研討會和工作坊，邀請商場業主、商戶和其他相關利益相關者參與，共同探討如何最有效推動夜間經濟和延長商場營業時間，以促進計劃的實施和成效。

編輯：梁巧恩



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