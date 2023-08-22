▲ 【H股30年】陳茂波：港股A股佔GDP比例仍少、空間巨大 史美倫：內企近30年在港融資8.3萬億

港交所 （00388） 舉行H股30周年慶祝活動，財政司司長陳茂波致辭時指出，H股上市機制反映當時香港和內地超前視野和創意，30年不斷完善機制下，香港成為內地企業首選的國際融資平台。陳茂波承認，近期市況地緣政治、外圍利率影響而有高低起伏﹐但認為證券市場仍有很大發展空間，只要國家支持、香港努力，定能勝戰風雨。

陳茂波指出，目前香港證券市場總市值只佔中國GDP約27%，連同滬深市場的市值也只是中國GDP約96%，而紐約兩大證交所市值是美國GDP 170%，而中國GDP持續以較快速度增長，反映發展機遇仍相當大。

陳茂波亦舉出，除了現行H股、滬深港通、2018年上市改革，正爭取進一步拓展互聯互通投資範圍、在南向通增設人民幣櫃枱、推出國債期貨及A股指數期權，以及讓更多來自中東、東南亞等國際企業納入南向通等。

▲ 30年前協助引入H股機制，港交所前主席李業廣參與最新H股30周年誌慶活動。

中證監：會逐步落實提振資本市場措施

中國證監會副主席李超出席同一活動時亦指，目前國際環境錯綜複雜，國內經濟亦有挑戰，但相信中國有大規模市場、強大抵禦能力，經濟長期向好的基本面不變。中證監會深化市場改革，亦相信香港可發揮健全法制、背向內地、面向世界的優勢，與內地優勢互補。

李超又指出，上周五中證監發布一系列提振資本市場的想法，當局會一步步推出具體措施。他亦指，滬深港通累計為內地和香港市場帶來萬億增量資金，近期亦有引入大宗交易、國債期貨等一系列措施逐步豐富互聯互通機制。

▲ 中證監副主席李超

史美倫：30年雙贏發展 歐冠昇：資本市場未來10年再變3倍大

港交所主席史美倫稱，從首間H股青島啤酒 （00168） 上市後，內地企業在香港以發行股票集資額達8.3萬億港元，佔同期香港市場7成，同時令香港股市由規模約3萬億的市場發展成現時市值約37萬億，顯示雙方雙贏關係。

港交所行政總裁歐冠昇稱，相信中國金融發展走勢仍會擴張，未來10年中國資本市場規模可再變成現時的3倍，對「金融大發展（Big Bang of Finance）」看法不斷，香港也會在現有投融資和新發展的可持續金融，助內地減碳、發展綠色科技。

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記者：麥德銘