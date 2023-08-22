新世界K11研延長營業時間　積極配合政府推動夜經濟

政府近日表示，要「搞旺」夜市，以激活經濟。新世界發展（00017）發言人表示，集團會積極支持和配合特區政府推動夜經濟，並會積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流，共同燃亮香港夜經濟。

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值得留意的是，另一發展商新地（00016）亦指，將全力支持政府，搞活夜經濟，並會先做好晚市、甚至延長營業時間，相信在連鎖效應下，有助帶旺商場，等同帶旺香港經濟。

商場管理學會認為，政府要推動夜間經濟發展，需與業界共同制定支援方案，並與商場業主和商會緊密聯繫，了解他們對於延長營業時間所需要的人手資源、相關配套等支持，以共同制定可行方案。

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