港府24/8起日本十都縣水產品禁進口 東京都有份 包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製水產品

港府周二（22日）公布，因應日本政府排放福島核污水計劃，行政長官李家超已指示環境及生態局及相關部門啓動進口管制措施，保障香港的食物安全和市民的健康。

李家超說：「香港的食物安全和公眾健康是特區政府的首要考慮。日本政府一意孤行向大海排放曾與核源料接觸的核污水，這個史無前例、長達30年的大量排放核污水的決定和做法，不顧對食物安全所造成沒法排除的風險和難以回復的海洋環境污染及破壞，是不負責任的把自身問題強施於他人身上，特區政府強烈反對。」



【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

【職場熱話】 會計男文員在公司做7年月薪2.1萬 網民：這行做得越久越看學歷和牌照，詳見【下一頁】

按圖看樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁】

特區政府會由周四（24日），禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10（都）縣的水產品進口本港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。相關的《食物安全命令》將於周三八（23日）刊登憲報。



除了禁止相關（都）縣水產品進口外，食物環境衞生署轄下食物安全中心（食安中心）亦會於進口層面做好把關工作，加強對日本進口食品的檢測，雙重保障日本進口食品安全，六月中起已經全面提升就日本進口食品的檢測範圍，檢測所有由日本進口的水產品及加強檢測其相關的加工食品。



【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

與此同時，2011年福島核電事故後，就福島、千葉、栃木、茨城和群馬五縣的若干食品實施的進口管制措施將會維持，即是禁止源自福島縣的所有蔬菜、水果、奶、奶類飲品及奶粉入口。



為了讓市民對日本進口食品的最新安全資訊有更好掌握，環境及生態局會每個工作天發布新聞公告，公布有關日本進口食品樣本的輻射檢測結果，以及本港水域的環境輻射水平及本地漁獲的輻射水平。食安中心、漁農自然護理署及香港天文台亦會在各自網頁公布有關檢測結果。



特區政府指，會繼續與日本食品進口業界和餐飲業界，以及日本當局保持溝通，並會密切監察日本進口食品和福島核電站排放核污水的最新情況，確保本港食物安全和市民健康。

【好去處】社區活動「舍區夏日嘉年華」鰂魚涌舉行 免費文藝活動+音樂表演+餐飲優惠，詳見【下一頁】



【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍