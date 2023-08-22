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【業績】金山雲次季經調整淨虧損收窄至3.2億人幣　毛利率大升7.9個百點

股市 19:50 2023/08/22

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【業績】金山雲次季經調整淨虧損收窄至3.2億人幣　毛利率大升7.9個百點

金山雲 （03896） （美：KC）第二季度經調整淨虧損為3.2億元（人民幣，下同），較去年同期的4.7億元收窄。

期內，總收入按年跌3.7%至18.4億元，主因翁主動縮減為前兩大CDN客戶提供服務的規模及逐步淘汰虧損客戶。其中， 公有雲服務收入為11.6億元，按年跌10.1%，行業雲服務收入為6.8億元，按年則升9.5%，主因受惠於專注於精選垂直領域及高質量項目、從疫情影響中得到恢復以及更順暢標準的交付進程所推動。

第二季度金山雲毛利率為11.3%，按年大升7.9個百點。毛利及毛利率顯著提升，主因公司對收入組合作出戰略調整、優化行業雲項目選擇及有效的成本控制措施。

金山雲首席執行官鄒濤指，期內公司推出了「模型即 服務」解決方案，通過提供交鑰匙解決方案為人工智能客戶提供服務，並建立安全可靠的架構，以更好地連接大規模語言模型公司及模型使用公司。展望未來， 公司將利用及放大與小米 （01810） 及金山軟件 （03888） 生態系統的協同效應，充分把握住人工智能趨勢中的機遇。

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【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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【業績｜金山雲】金山雲低開逾8%　首季經調整淨虧損按年縮減近7%

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編輯：袁諾曦

金山雲（03896） 金山雲（美：KC） 港股 小米集團－W（01810） 金山軟件（03888）
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