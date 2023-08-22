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【夜經濟】新地新世界恒地配合政府搞活夜經濟 舉辦夜間活動、延長商場部分日子的營業時間
Hot Talk 19:45 2023/08/22
財政司司長陳茂波早前表示，會與業界研究合力搞活香港夜市，部分商場業主積極響應。新世界發展 （00017） 發言人表示，集團會積極支持和配合特區政府推動夜經濟，並會積極考慮延長商場部分日子的營業時間，舉辦夜間活動吸引人流，共同燃亮香港夜經濟。
恒基地產 （00012） 發言人表示，集團將全力支持政府各項推動經濟復蘇的政策，正積極籌備新計劃配合政府推動夜經濟，包括舉辦夜間活動，同時聯繫商戶提供優惠，以刺激消費，相信在政府有力的統籌下，必定能帶動本地經濟發展。
新地：晚市佔商場收入超過三分一
新鴻基地產 （00016） 執行董事馮秀炎表示，將全力支持政府，搞活夜經濟，目前晚市佔商場收入超過三分一，故做好晚市，甚至延長營業時間，再做夜市，連鎖反應，帶旺商場，等於帶旺香港經濟。馮秀炎指，新地旗下apm有搞夜市豐富經驗，將投放資源，同期拉動租客提供優惠，力撐政府夜市經濟。
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編輯：陳韻妍
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