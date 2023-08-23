【業績】泡泡瑪特午後走強8%　上半年多賺逾4成　毛利率升至超過6成

泡泡瑪特 （09992） 公布，截至今年6月底止，上半年收入按年增長19.3%，至28.13億元（人民幣，下同），主要受惠國際市場擴張，期內純利按年升43.2%至4.77億元，毛利率按年升2.3個百分點至60.4%，不派中期息。

泡泡瑪特股價周三（23日）午後走強8%，報23.85元，創半年高。

港澳台及海外業務收入急增

收入分布方面，中國內地收入佔總收入86.6%，雖然佔比較去年同期93.4%有所下調，但仍為主要收入來源，當中線下收入按年升32.4%至14.51億元，佔總收入佔比去年同期46.4%，增加至51.5%；港澳台及海外業務收入按年急增超過1.3倍至接近3.76億元，佔總收入佔比由去年同期6.6%升至13.4%。

自主產品收入上半年仍然是集團主要收入來源，佔比達91.9%，較去年同期91.4%微升0.5個百分點。產品毛利率由去年上半年60.5%，升至今年上半年63.1%，主要受惠產品設計優化、增加與供應商議價能力及供應商價格體系穩定因素，帶動整體毛利率上升。

內地門店數目增至340家

公司指，上半年於中國內地新開19家線下門店，門店數量由去年底329家，增至6月底340家。期內港澳台及海外門店達55家（包含合營），並在法國及馬來西亞開設首家線下門店。

集團表示，將致力豐富IP類型，推出更多頭部系列產品。並會持續推進海外DTC戰略，布局線下門店，機器人商店、跨境電商平台等渠道。

相關文章：

【業績│物管股】越秀服務上半年多賺17.5%、首派中期息0.089港元 預計物管行業仍存購併機會

【業績│本港地產股】恒地料地產市道下半年甚為低沉 半年基礎盈利按年增加18%至61億元、息0.5元

編輯：葉志偉