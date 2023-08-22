▲ 【業績│手機設備股】舜宇光學半年少賺67.8%、毛利率倒退5.9個百分點 料仍須面對經濟復甦緩慢、消費需求不足等挑戰

舜宇光學 （02382） 公布中期業績，期內收入約142.79億元（人民幣，下同），按年跌15.9%；毛利率14.9%，按年跌5.9個百分點；純利4.37億元，按年跌67.8%，為此前盈警提出跌幅介乎65%至70%區間的中位數。

業務分部方面，舜宇光學上半年光學零件、光電產品及光學儀器收入為43.71億元、97.37億及2.24億元，分別按年跌1.8%、跌21.3%及增11.0%。

手機出貨量下滑 鏡頭降規降配

舜宇光學稱，光學零件下的手機鏡頭業務受到巨大壓力，原因是全球智能手機出貨量的進一步下滑，以及智能手機攝像頭降規降配，期內手機鏡頭的出貨量按年跌約21.3%至約5.13億件。光學零件下的車載鏡頭業務則受惠關鍵零部件缺貨問題得到緩解，市場需求逐步恢復，出貨量較去年同期增長約25.2%至約4707.8萬件。

光電產品收入下降主要是因為手機攝像模組的出貨量按年跌11.8%至2.55億件，以及市場競爭的持續激烈及成本壓力的日益加劇，平均銷售價格較去年同期均有所下降。

未來將重點調整產品結構

舜宇光學預計，未來仍將面臨全球經濟復甦緩慢、消費需求不足、市場競爭加劇等諸多重大挑戰，會從3方面入手搶抓新的市場機會。

1）在成熟業務中挖掘新潛力，包括緊盯目標大客戶，配合好目標大客戶的需求，快速擴大供應比重，成為其重要的供應商，同時高端、高價值產品的比重還有進一步提升的空間。

2）在新興產業上尋求新機會，包括持續強化在車載鏡頭業務中的競爭優勢，打造車載鏡頭領域內的名牌產品； 在車載激光雷達、HUD、VR/AR、機器人視覺等新興業務領域，不斷改善產品組合。

3）增量過程中注重質的提升 ，包括持續提升運營效率和運營質量，進一步提高產能利用率。

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記者：李哲毅