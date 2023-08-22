【新股IPO】順豐控股遞交來港上市申請 高盛華泰摩通任聯席保薦人

順豐控股已遞交來港上市申請 ,高盛、華泰國際及摩根大通為聯席保薦人。根據其最新初步招股文件顯示，截至3月底止季度，公司收入610.48億元人民幣，按年跌3%，利潤16.73億元人民幣，按年升13%。期內毛利率13.7%，按年升1.6個百分點。



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此前有報道指，順豐計劃來港上市，集資額可能達20億至30億美元(約156億至234億港元)。

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記者：張以正