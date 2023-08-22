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【太古特別息】太古就出售美國太古可口可樂業務於9.19派特別股息　分派時間較中期股息更早

股市 18:50 2023/08/22

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【太古特別息】太古就出售美國太古可口可樂業務於9.19派特別股息　分派時間較中期股息更早

太古（A股：00019、B股：00087）就今年中出售美國太古可口可樂集團業務，派發特別股息，宣布每A股及B股分別建議派特別股息8.12元及1.624元，與6月底公布時一致，合共約117億元，相當於出售有關業務所得的交易款項304億元之38.5%。每手500股A股及2500股B股均可獲分派4060元。

太古指，公司將於9月1日起除息，特別股息於9日19日派發，意味較公司派發中期股息的時間更早。太古早前建議於10月13日派發中期息，每A股及B股中期息分別為1.2元及0.24元。

據早前公告，英國太古集團擁有公司約60.31%之權益及控制公司股份附帶約68.13%投票權，預期可收取約69億元股息。

相關文章：【太古業績】太古半年基本溢利增2.2倍、增派息4%　通關後香港寫字樓需求未明顯增

相關文章：【太古可樂】太古逾300億出售美國可口可樂業務　太古A擬派特別息8.12元、高開近8%收市升幅縮

編輯：陳韻妍

港股 太古股份公司 B（00087） 太古股份公司 A（00019） 可口可樂 派特別股息 B股 太古 太古地產
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