九龍灣甲廈啓匯10萬呎樓面獲醫管局承租　成九龍東今年最大宗租賃成交

資本策略（00497）旗下九龍灣甲廈啓匯 ，獲醫院管理局轄下主要部門承租，以配合啟德發展計劃中未來醫療及商業核心計劃，涉及樓面達10萬平方呎，成今年九龍東最大宗的甲級辦公室大樓租賃成交。

資本策略地產主席兼執行董事鍾楚義表示，物業獲優質大型租戶進駐，反映項目的質素及地理位置之信心。是次租賃成交將為本港甲級商廈租賃市場打下強心針，同時預料將會吸引市場對九龍東核心區高質素甲級商廈物業的關注，並帶動項目及九龍灣一帶之甲廈租務成交。

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項目位於九龍灣臨澤街8號，屬當代新型甲級辦公室大樓，鄰近香港兒童醫院及正在興建的啟德新急症醫院，隨着啟德發展計劃中未來醫療及商業核心計劃陸續落成，料項目能受惠整體發展概念。

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