為泰黨爭取足夠支持 斯雷塔成泰國新總理

泰國國會周二（22日）就新任總理人選，舉行第三輪投票。5月大選得票僅次前進黨的為泰黨經過多日斡旋，終於獲得足夠支持，讓提名候選人斯雷塔（Srettha Thavisin）成為新總理。

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為泰黨於周二國會開始時，已經成功提名60歲的地產大亨斯雷塔成為候選人。由於並無其他政黨提名角逐人選，斯雷塔成為唯一有望成為泰國新總理人選。

最終，斯雷塔獲得超過375名國會議員支持，順利成為泰國第30任總理，亦是為泰黨自2014年後，再次重新成為執政黨。

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執政聯盟將由11黨組成，當中包括兩個親軍方政黨。由於與前進黨合作無法取得由軍方控制的上議院支持，聯合政府將失去大選中得票最多的政黨。有人批評舉動背棄選民意願，但為泰黨堅持有必要停止政治僵局。

為泰黨將有8名內閣官員，強調執政聯盟一致同意為泰黨提出的刺激經濟措施，包括提升最低工資及終止強制徵兵制等。同時，新政府亦會主力發展較為落後的北方地區，為地區發展提供更多資源。

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責任編輯：吳漢培